Almería creó en 2025 más de 3.200 empleos de mujeres y redujo el paro femenino un 7,8%

Amós García destaca “la positiva evolución del empleo femenino en la provincia y el aumento del número de autónomas”

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha puesto en valor “la positiva evolución del empleo femenino en la provincia de Almería en el último año y durante la actual legislatura, ya que han aumentado las afiliaciones, incluidas las de mujeres autónomas, al tiempo que se ha reducido el paro”. Asimismo, ha subrayado “el compromiso del Gobierno andaluz por alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, trabajando por promover la conciliación y reducir la brecha salarial, que ha descendido en Andalucía en 7,82 puntos respecto a 2018 y en 1,16 puntos en el último año”.

El número medio de mujeres afiliadas a la Seguridad Social en la provincia en el año 2025 creció en 3.218, un 2,26% más que en 2024. También han aumentado las mujeres autónomas durante el pasado año en un 2,21% (264 más), alcanzando la cifra de 23.905 trabajadoras por cuenta propia de media anual. Asimismo, ha bajado el paro registrado femenino un 7,85%, ya que 2025 finalizó con 2.097 mujeres desempleadas menos que en 2024.

En cuanto a los datos de la EPA, la media de 2025 apunta a un descenso de la tasa de paro femenino hasta los 14,34 puntos, un 2,35% menos que en el año anterior, y un descenso de 3.100 mujeres paradas, al tiempo que han ascendido la tasa de ocupación femenina un 0,94%, hasta los 46,08 puntos, y el número de mujeres ocupadas en 8.700, un 6,33% más.

Estos datos están reflejados en el monográfico ‘La Mujer en el Mercado de Trabajo Andaluz 2025’, realizado por el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo y publicado con motivo del Día Internacional de la Mujer (https://lajunta.es/6deh0 ), que también recoge la participación de las mujeres en 2025 en las políticas activas de empleo desarrolladas por el SAE con el objetivo de mejorar la empleabilidad y lograr la inserción laboral de la población activa.

Este informe destaca que durante el pasado año se iniciaron en Almería 7.898 itinerarios Personalizados de Inserción (IPIS) de los que el 57% correspondió a mujeres (un total de 4.530). De ellas, 431 mujeres fueron derivadas al programa de Acompañamiento a la Inserción (el 47%), con el objetivo de promover su acceso al mercado laboral. Además, las mujeres representaron el 55% de las beneficiarias del programa de Experiencias Profesionales para el Empleo en la provincia en 2025, con 162 mujeres que tuvieron la oportunidad de realizar prácticas profesionales no laborales y tutorizadas.

Mujeres beneficiarias de políticas activas de empleo en esta legislatura

Por otra parte, en lo que va de esta legislatura 1.154 mujeres han sido beneficiarias de incentivos a la contratación estable y de personas con discapacidad en la provincia de Almería y cerca de 1.400 mujeres han participado en los planes de empleo impulsados por la Junta de Andalucía en colaboración con los ayuntamientos almerienses. Asimismo, 4.204 mujeres autónomas han sido beneficiarias de incentivos al inicio de actividad, cuota cero, conciliación y otras medidas de apoyo al trabajo autónomo.

También durante esta legislatura se ha llegado a cerca de 4.000 mujeres desempleadas con el programa T-Acompañamos, que facilita una atención integral para su inserción laboral, y a 1.067 mujeres con las prácticas en empresas que proporciona el programa Experiencias Profesionales para el Empleo.

Por otra parte, el programa Preparad@s, que aporta formación en competencias digitales y para el autoempleo a mujeres del medio rural y zonas desfavorecidas de ciudades, ha llegado a 6.454 mujeres de 60 municipios almerienses que han participado en casi 600 acciones formativas desde el inicio de este programa en septiembre de 2023.

Otras actuaciones llevadas a cabo en esta legislatura para impulsar la empleabilidad femenina han sido Mujer Rural, en el que participaron 574 mujeres de medio centenar de municipios almerienses que recibieron asesoramiento, orientación, formación y acompañamiento para su búsqueda de empleo; y el programa específico de atención a mujeres víctimas de violencia de género, que ha llegado a más de 370 mujeres víctimas de violencia de género en la provincia a las que se ha ayudado a mejorar su empleabilidad.