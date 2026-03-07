La Universidad de Almería, reconocida por la Junta como espacio libre de LGTBIfobia

La institución almeriense es una de las dos únicas universidades de la comunidad en recibir esta distinción en el acto celebrado en Sevilla. La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Maribel Ramírez, fue la encargada de recoger el distintivo que acredita el compromiso con la diversidad, la igualdad y la seguridad de toda la comunidad universitaria

La Universidad de Almería ha sido reconocida oficialmente como un referente en la promoción del respeto y la igualdad. En un acto celebrado el pasado 24 de febrero en la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, la institución almeriense recibió la distinción como Espacio Libre de LGTBIfobia.

Este reconocimiento, cuya concesión ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), sitúa a la UAL en un grupo selecto de entidades públicas comprometidas con la erradicación de la discriminación. En esta convocatoria, solo dos universidades de la comunidad autónoma, Almería y Málaga, han obtenido este sello distintivo entre las 68 instituciones y entidades andaluzas reconocidas.

Compromiso institucional con la diversidad

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Maribel Ramírez, asistió al acto en representación de la universidad para recoger la placa acreditativa. Durante la ceremonia, la vicerrectora dio lectura a un texto de agradecimiento en el que subrayó el valor de este hito para la comunidad universitaria. “Recibimos este reconocimiento con orgullo y con el compromiso de seguir construyendo una Universidad de Almería diversa, igualitaria y respetuosa con todas las identidades y orientaciones. Ser un espacio libre de LGBTIfobia no es solo una declaración, sino una responsabilidad diaria: la de garantizar que cada persona pueda desarrollarse plenamente, con libertad, seguridad y respeto. Gracias a quienes han hecho posible este paso, porque juntos avanzamos hacia una universidad verdaderamente inclusiva”.

Tras esta entrega simbólica en Sevilla, la placa distintiva será colocada de forma permanente en un lugar emblemático del campus, aún por determinar. Su ubicación servirá como recordatorio del compromiso de la UAL con la libertad y el respeto hacia todas las identidades y orientaciones.

Con este reconocimiento, la Universidad de Almería refuerza su papel como una institución segura y acogedora, donde la convivencia y la igualdad son pilares fundamentales del desarrollo académico y personal de todos sus miembros.