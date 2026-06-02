El CEIP Goya recibe a los ciclistas del reto solidario ‘Kilómetros de Esperanza’ para visibilizar el tumor cerebral pediátrico

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, acompaña al alumnado en el encuentro con los deportistas

Animando con banderas realizadas por sus propias manos. Así ha recibido hoy el alumnado del CEIP Francisco de Goya a los dos ciclistas protagonistas del proyecto ‘Bike al límite-Kilómetros de Esperanza’ para visibilizar el tumor cerebral pediátrico. Se trata de un reto deportivo y social que está recorriendo Andalucía en bicicleta durante 24 horas ininterrumpidas con el objetivo de dar visibilidad al cáncer cerebral pediátrico y apoyar la investigación biomédica.

La actividad está impulsada por la asociación ‘Kilómetros de Esperanza’, formada por profesionales sanitarios vinculados al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y al IMIBIC (Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba), entidad que desarrolla investigaciones centradas en tumores cerebrales infantiles. Durante el recorrido, los participantes atravesarán las ocho provincias andaluzas completando más de 1.500 kilómetros, realizando paradas en distintos centros educativos para acercar al alumnado valores fundamentales como la solidaridad, el esfuerzo, la superación, la empatía y la importancia de la investigación científica.

El CEIP Francisco de Goya ha recibido hoy a los participantes, en una jornada que ha combinado deporte, sensibilización y educación en valores. El alumnado ha podido conocer de cerca el proyecto, animar a los ciclistas y participar en distintas actividades adaptadas a su edad.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad y Deporte, Antonio Casimiro, afirma que “de nuevo el deporte muestra su cara más solidaria y es una satisfacción acompañarlos en el recibiendo que les brinda el colegio Goya”.

Por su parte, el presidente de ‘Kilómetros de esperanza’, Nicolás Zúñiga, afirma que “es una asociación de sanitarios solidarios que hacemos retos en bicicleta. Este es el segundo, involucrando educación y sanidad. Son en total seis días, dando visibilidad a la investigación del tumor cerebral pediátrico”. Hoy estaba acompañado en la bicicleta por Fabián Corpas.

El director del colegio Goya, Pedro Ayala Rodríguez, afirma que “desde el centro educativo destacamos la importancia de acercar este tipo de iniciativas al alumnado, fomentando una escuela comprometida con la realidad social y con causas que ayudan a construir una ciudadanía más empática, solidaria y consciente”.

Toda la recaudación obtenida a través de esta iniciativa irá destinada íntegramente a la investigación biomédica sobre cáncer cerebral pediátrico desarrollada por el IMIBIC. Se puede participar con el dorsal km 0, con una donación voluntaria al bizum 13142 Dona.