La alcaldesa coloca la primera piedra del Complejo Deportivo de Costacabana, un nuevo pulmón deportivo y social para el barrio

María del Mar Vázquez destaca la inversión municipal de 2,86 millones de euros en una actuación que transformará más de 10.000 m² en un espacio abierto para el deporte, la convivencia y la vida saludable

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha presidido hoy el acto de colocación de la primera piedra del futuro Complejo Deportivo Polivalente de Costacabana, una actuación impulsada conjuntamente por las áreas de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores y de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes que supondrá una inversión municipal de 2,86 millones de euros y permitirá transformar más de 10.000 metros cuadrados del barrio en un espacio abierto, accesible y sostenible destinado al deporte, la convivencia y el encuentro vecinal. El plazo de ejecución previsto para esta actuación es de doce meses.

En el acto han participado también la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera; el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes, Antonio Jesús Casimiro; junto a varios miembros del Equipo de Gobierno, representantes de la UTE adjudicataria de las obras, Dirección de Obra, así como representantes vecinales y vecinos del barrio, que han querido acompañar el inicio de una actuación largamente demandada.

La alcaldesa ha destacado que este proyecto materializa uno de los compromisos adquiridos por el equipo de Gobierno con los vecinos de Costacabana, recogido en el programa electoral, y responde a una visión de ciudad en la que el deporte se convierte en una herramienta de cohesión social, bienestar y mejora de la calidad de vida.

“Las ciudades modernas tienen en el deporte uno de los mayores factores de dinamización social. Los almerienses hemos incorporado la práctica deportiva a nuestros hábitos cotidianos y desde el Ayuntamiento seguimos comprometidos con la creación de espacios e instalaciones adecuadas para todos los deportes y para todas las edades”, ha señalado.

El nuevo complejo nace del trabajo conjunto desarrollado entre las áreas municipales de Urbanismo y Ciudad Activa, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo y del Patronato Municipal de Deportes, y ha sido diseñado tras un proceso de diálogo permanente con los representantes vecinales de Costacabana

“Se trata de un proyecto muy meditado, consensuado en todo momento con los vecinos y ajustado a las necesidades reales del barrio”, ha recordado la alcaldesa.

La actuación se desarrollará sobre una parcela de 10.354 metros cuadrados y contempla la reforma y ampliación de la actual piscina cubierta, la urbanización de todo el entorno y la creación de un gran parque público que permitirá recuperar espacio para las personas y generar nuevas oportunidades de convivencia.

Mucho más que una instalación deportiva

Durante su intervención, María del Mar Vázquez ha querido destacar el marcado componente social de una actuación que trasciende la mera construcción de equipamientos deportivos. En este sentido, ha explicado que el proyecto permitirá abrir y permeabilizar una zona que hasta ahora funcionaba de forma aislada, eliminando barreras físicas y creando itinerarios accesibles e integradores que conectarán diferentes espacios del barrio.

La actuación incorpora además un gran parque urbano concebido como un espacio público para todas las edades, con zonas de estancia, sombra y convivencia, áreas de juegos infantiles, equipamientos biosaludables, zona de calistenia y dos nuevas plazas abiertas a las calles Garona y Rubén Darío.

Deporte, accesibilidad y sostenibilidad

El nuevo Complejo Deportivo ha sido diseñado bajo criterios de sostenibilidad social, ecológica y económica, combinando accesibilidad universal, eficiencia energética y funcionalidad.

Entre sus principales dotaciones destaca una piscina cubierta concebida para la práctica de la natación y de actividades acuáticas inclusivas dirigidas a personas mayores, embarazadas, personas con discapacidad, programas educativos y actividades de fitness acuático.

La actuación contempla también una pista polideportiva de uso libre para fútbol sala y baloncesto, amplias zonas verdes, cafetería-bar y espacios auxiliares para el mantenimiento de las instalaciones.

El complejo incorporará igualmente placas fotovoltaicas y vegetación adaptada al clima almeriense, apostando por un modelo de bajo consumo hídrico y reducido mantenimiento.

Obra en tres fases

Durante el acto, el director de obra, José Antonio Cuerva, ha explicado la planificación prevista para una actuación cuyo principal objetivo es recuperar para la ciudad una instalación que llevaba años sin desarrollar plenamente todo su potencial.

Las obras se ejecutarán en tres fases. La primera, ya iniciada, contempla el vallado exterior del recinto, la construcción del centro de transformación y la realización de las acometidas necesarias para el funcionamiento de las futuras instalaciones.

La segunda fase se centrará en la reforma y ampliación de la piscina cubierta, incluyendo la renovación de accesos y la modernización de la imagen del edificio, mientras que la tercera permitirá desarrollar el nuevo parque urbano y completar la integración del complejo con el entorno.

Según se ha explicado, uno de los objetivos fundamentales de esta última fase será eliminar barreras físicas existentes y mejorar la conexión entre los distintos niveles y calles del barrio, generando un espacio más permeable, accesible e integrado en la trama urbana.

Inversión estratégica para el futuro de Costacabana

Las obras cuentan con un presupuesto de adjudicación de 2.861.038,67 euros, financiados íntegramente por el Ayuntamiento de Almería, y un plazo de ejecución de doce meses.

La alcaldesa ha recordado que este proyecto se suma a otras actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento en Costacabana durante los últimos años, como las promociones de vivienda pública, la creación del parque canino, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y pluviales, la protección de la playa mediante espigones o el acondicionamiento del sendero que conecta el barrio con El Alquián.

“Estamos creando un nuevo pulmón deportivo y social en Costacabana: un espacio abierto, accesible y sostenible que va a transformar vidas, generar identidad de barrio y convertirse en una buena noticia para Costacabana y para toda Almería”, ha concluido.