Almería refuerza el dispositivo de limpieza y reciclaje para la Feria 2025 con más personal, papeleras y contenedores selectivos

El Ayuntamiento activa un operativo especial para garantizar la limpieza y el reciclaje durante la Feria, reforzando de manera especial la contenerización en el Recinto Ferial y la Feria del Mediodía en el Centro

El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza para la Feria 2025, que se celebrará del 23 al 31 de agosto. Este operativo, que abarca actuaciones previas, durante y posteriores a la Feria, supone un despliegue reforzado de medios humanos y materiales con el objetivo de que la ciudad muestre su mejor imagen en los días de mayor afluencia.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha subrayado que “este año damos un paso más en la mejora de los servicios, con personal de refuerzo, más papeleras en la Feria de Mediodía y el Recinto Ferial, y un 73% más de contenedores de recogida selectiva en el Recinto Ferial. La colaboración ciudadana será clave para que Almería se muestre más limpia y sostenible que nunca”, ha declarado en la presentación de este dispositivo que ha tenido lugar en el Recinto Ferial.

Refuerzo en las tareas de limpieza

Urdiales ha detallado, como parte de este operativo y dentro de las actuaciones previas, la limpieza que se ha llevado a cabo sobre 68.400 m² de solares, el desbroce de 16.800 metros lineales de calles y arcenes, la pintura de 11 rotondas, el repintado de 50 papeleras, así como el baldeo y eliminación de pintadas, reforzando las tareas de limpieza que habitualmente se realiza.

Las tareas previas que se han señalado serán completadas con un dispositivo especial diario formado por 30 operarios, que se suman al servicio ordinario, así como la disposición de hasta 19 máquinas de limpieza entre barredoras, cubas, hidrolimpiadoras, sopladores y mini-equipos de apoyo. Este dispositivo especial se suma a la labor diaria que presta el servicio de limpieza en toda la ciudad.

Las labores de limpieza se desarrollarán en tres turnos diarios de trabajo, con especial atención y reforzando esas labores en las zonas aledañas al Recinto Ferial (La Goleta), al amanecer; zonas de ambigús, por la tarde, y repaso de papeleras y accesos, principalmente por la noche.

A la casi veintena de equipos de trabajo dispuestos para las tareas de limpieza se suma la incorporación de la fregadora de agua caliente en el centro para la recuperación intensiva de pavimentos, como novedad introducida en 2024 y consolidada este año.

Recogida y reciclaje de residuos

Paralelamente, el Ayuntamiento de Almería vendrá a reforzar también estos días los trabajos relativos a la recogida de residuos. Al dispositivo habitual en estas labores se suman, en este dispositivo especial, 10 operarios. En el Recinto Ferial se dispondrán 132 contenedores (80 de resto y 52 de selectivo), 23 más que el año pasado, con un 73% más de contenedores de recogida selectiva (de 30 se pasa este año a 52), pudiendo estos alcanzar una capacidad total de 254.400 litros. Reconoce el edil popular en estas cifras “la apuesta que el Ayuntamiento hace por la recogida selectiva”, en línea con la decidida apuesta del Consistorio por seguir aumentando año tras año las tasas de reciclaje, fomentando la separación de residuos.

Respecto a la zona Centro, también verá reforzada las condiciones actuales de contenerización, con un incremento de 20 contenedores de carga trasera, con una capacidad de más de 34.000 litros. La recogida selectiva, en este caso pasa de 6 a 13 contenedores, lo que supone un aumento del 110%.

Urdiales ha destacado, respecto del año pasado, que si bien el refuerzo realizado en tareas de limpieza y recogida de residuos se llevó al centro, con la instalación de 50 papeleras de gran capacidad, este año ese esfuerzo se duplica tanto al centro como a la Feria del Mediodía con la instalación de 30 papeleras adicionales, la incorporación de 6 nuevas “mini islas de reciclaje” en el recinto, y otros 30 cubos para separación de envases, especialmente destinados para la zona de restauración.

Además, se dispondrá de un servicio 24 horas para la recogida de RSU a demanda, facilitando con ello tanto el vaciado de contenedores como la limpieza de los mismos. En total, para estas labores, estarán operativos más de 10 equipos, entre camiones, hidrolimpiadoras y vehículos auxiliares.

“El Ayuntamiento pone todos los medios para garantizar una Feria más limpia y sostenible, con un operativo específico de operarios, más papeleras, nuevas islas de reciclaje y un incremento muy significativo en los contenedores de recogida selectiva. Pero este esfuerzo solo será completo con la colaboración ciudadana. Si todos ponemos de nuestra parte, Almería mostrará su mejor cara durante la Feria 2025”, ha concluido Antonio Urdiales.