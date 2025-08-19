El Coordinador Local de Izquierda Unida, Gabriel Sánchez (Gabi), registraba en el Ayuntamiento de Olula del Río una propuesta para la “creación de una comisión especial para la mejora de la cobertura y el servicio sanitario de la localidad”

IU OLULA INSTA AL ALCALDE A LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA MEJORA DE LA COBERTURA Y EL SERVICIO SANITARIO DE LA LOCALIDAD

Según la organización de izquierdas la citada propuesta se fundamenta en el paulatino deterioro de la cobertura y el servicio sanitario que sufren, a pates iguales, profesionales y usuarios.

El pasado lunes 18 de agosto, el Coordinador Local de Izquierda Unida, Gabriel Sánchez (Gabi), registraba en el Ayuntamiento de Olula del Río una Propuesta de Actuación consistente en la “creación de una comisión especial para la mejora de la cobertura y el servicio sanitario de la localidad”.

Dicha propuesta realiza un breve recorrido por un servicio sanitario que, para IU, “ha ido poco a poco viéndose mermado y mostrando unos claros signos de paulatina dejadez”. Hablan de problemas para ser atendidos cuando se precisa una cita; el colapso del servicio de urgencias; la carencia de un sustituto para el pediatra y matrona; la ausencia de un segundo equipo de emergencias o la retirada del servicio de urgencias por las mañanas. Cuestiones que para lU son “todo un despropósito”.

Para esta organización “existe una clara responsabilidad legal y competencial de los Ayuntamientos que les insta a intervenir de oficio en materia sanitaria en su localidad, defendiendo la calidad del mismo y haciendo participe de ello a la ciudadanía”. Hablan de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía en sus Artículos 40, 41 y 42; de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) en su Artículo 9.13; así como del Plan Local de Salud desarrolladotras la adscripción de la localidad en el verano de 2021 a la RED LOCAL DE ACCIÓN EN SALUD DE ANDALUCÍA (RELAS).

En ese sentido, la Asamblea de IU instan al Alcalde de la localidad la constitución de una Comisión Especial haciendo extensible la invitación a las asociaciones, colectivos y miembros de la sociedad civil. Así mismo, proponen una primera sesión en la que se deben exponer las deficiencias detectadas, acordándose “por unanimidad las medidas que deben llevarse a cabo para su inmediata subsanación”. A continuación, solicitan que dichas medidas sean trasladadas, en una segunda reunión, al “delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, al Gerente del Área Sanitaria Norte de Almería; y a la Dirección del Centro de Salud de Olula. En la misma también se solicitarán las correspondientes explicaciones de los motivos que llevan a “la deficiente cobertura y servicio”.