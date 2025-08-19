La alcaldesa supervisa los últimos preparativos del Recinto Ferial ante el inminente inicio de la Feria en Honor de la Virgen del Mar

El recinto, hasta el que llega este año como novedad la celebración del Pregón, contará con más de 200 espacios entre casetas, atracciones y puestos, dando cobertura y garantizando una experiencia festiva completa

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, acompañada por los concejales de Cultura, Diego Cruz, y de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha realizado esta mañana una visita al Recinto Ferial de la Vega de Acá para supervisar los últimos preparativos de cara al inicio de la Feria y Fiestas en Honor de la Virgen del Mar, que comenzarán este viernes con el tradicional pregón, a cargo de Vicente Martínez (Almería Postureo) y encendido de la portada.

Durante el recorrido, la alcaldesa ha destacado la diversidad y riqueza de la oferta festiva, que este año vuelve a contar con casetas tradicionales, entre ellas la Caseta Municipal, epicentro de numerosos eventos organizados por el Ayuntamiento, y más de una decena de casetas juveniles, integradas en un entorno que combina atracciones, puestos gastronómicos y espacios de ocio para todas las edades.

Además, se ha comprobado la disposición de los escenarios que acogerán el Cooltural Fest, así como la organización de los servicios municipales de limpieza, contenerización y seguridad, fundamentales para garantizar el buen desarrollo de la Feria.

Recordar que como novedad, este año, el Pregón se traslada al propio Recinto Ferial, reforzando su papel como centro neurálgico de las fiestas de nuestra ciudad. La alcaldesa ha querido agradecer públicamente el esfuerzo de todo el personal municipal, empresas colaboradoras y trabajadores implicados en el diseño y montaje de la Feria, que permitirá a los almerienses disfrutar de unas fiestas inolvidables en honor a su Patrona, la Virgen del Mar.

Distribución del Recinto Ferial

El Recinto Ferial contará con la siguiente disposición de espacios:

Casetas tradicionales : 5

: 5 Casetas juveniles : 11

: 11 Atracciones para adultos : 21

: 21 Atracciones de espectáculos : 12

: 12 Atracciones infantiles : 31

: 31 Puestos de restauración : 34

: 34 Puestos de habilidad : 40

: 40 Puestos de repostería : 36

: 36 Puestos tradicionales : 1

: 1 Venta ambulante: 14

La Feria del Mediodía en el centro de la ciudad se disfrutará además con la ubicación finalmente de siete ambigús:

Plaza Flores: Nuevo Torreluz

Mirador de la Rambla (3): La Clásica, El Estribo Eventos y La Barra de Burana

Plaza Tomatito: Ambigú Cena & Soledad

Plaza Virgen del Mar: La Marimorena

Plaza Pablo Cazard: Kuver Producciones