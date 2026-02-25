Almería reúne a los mejores maestros queseros del país en la X Feria del Queso Artesanal

Un total de 17 artesanos venderán estos productos desde el 27 de febrero hasta el 1 de marzo en el Mirador de la Rambla, en horario de 10:00 a 22:00

Almería se convertirá este fin de semana en la capital nacional del queso artesanal con la celebración de la X Feria del Queso Artesanal, que tendrá lugar del 27 de febrero al 1 de marzo en el Mirador de la Rambla, en horario ininterrumpido de 10:00 a 22:00 horas.

Un total de 17 maestros queseros llegados de distintos puntos de España ofrecerán al público una amplia selección de productos elaborados de forma tradicional, muchos de ellos con leche de kilómetro cero procedente de sus propias ganaderías.

Nueva ubicación y gran carpa



La concejal de Empleo, Comercio e Impulso del Talento, Ana Trigueros, ha presentado esta mañana el evento junto a Yolanda Robles, responsable de la organización. En esta décima edición, la feria regresa tras dos años y lo hace en una nueva ubicación, con la instalación de una gran carpa en la Rambla de Almería para mejorar la experiencia de expositores y visitantes.

Trigueros ha subrayado que el Ayuntamiento respalda esta iniciativa desde 2013, consolidándola como “un referente comercial y un atractivo turístico para la ciudad”, animando a los almerienses y visitantes a participar en esta nueva edición.



Sabores de toda España



Los asistentes podrán descubrir y degustar una variada oferta de especialidades: Queso azul, Idiazábal, queso picón, cuajadas artesanales, entre otros productos. Los productores que asisten este año a esta edición proceden de Andalucía, Extremadura, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y País Vasco, lo que convierte a la feria en una auténtica muestra del panorama quesero nacional. Además, habrá representación local con la participación de la empresa almeriense El Seronés, del municipio de Serón.

Impacto económico y turístico

La organizadora de la Feria, Yolanda Robles, ha destacado el importante esfuerzo logístico que supone reunir a tantos productores de distintos puntos del país, así como el control y las exigencias necesarias para garantizar la calidad del evento.

Asimismo, ha señalado que la feria ya está teniendo repercusión en la ciudad, con una alta ocupación hotelera gracias a la llegada de artesanos, familiares y visitantes que se desplazarán a Almería para disfrutar de esta cita gastronómica.