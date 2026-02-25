Dalías vibró con el Carnaval 2026: Un éxito rotundo con participación masiva y premios para los mejores disfraces y agrupaciones

Francisco Lirola Martín

Dalías se convirtió este fin de semana en el epicentro de la fiesta y la alegría, celebrando su esperado Carnaval 2026, que reunió a casi 300 participantes en el pasacalles y un millar de personas que hicieron el pasillo a lo largo de la jornada. El colorido desfile comenzó el sábado desde la Plaza de la Constitución, extendiéndose hasta la madrugada en la Plaza Cristo de la Luz, donde se celebró el concurso de agrupaciones y el tradicional baile de carnaval. Con un total de 1.400 euros en premios, la fiesta mantuvo a todos los asistentes en un continuo ambiente de emoción y diversión.

El Carnaval 2026 de Dalías ha sido catalogado como uno de los mejores en muchos años, gracias a la gran variedad de disfraces que desfilaron por el escenario. Los trajes fueron tan diversos como artísticos, artesanos, originales, sencillos o complejos, pero todos compartieron la esencia de la diversión y la creatividad. La calidad de los disfraces sorprendió a los presentes, quienes aplaudieron y se divirtieron con cada una de las agrupaciones que subieron al escenario.

Entre los momentos más destacados de la noche, la comparsa de «La Careta» puso el broche de oro al concurso con una representación emotiva y divertida. Los peregrinos del Cristo, caracterizados con sus disfraces y una letra cargada de reivindicación y humor, exclamaban al alcanzar las escaleras de la iglesia: «Pos ya hemos llegao». La agrupación interpretó cuartetas y cuplés con el arte y la gracia de las mejores comparsas carnavaleras, haciendo reír a todos los presentes, además de despertar el sentimiento y orgullo de los dalienses, así como una importante reflexión sobre temas como la educación y el camino de los peregrinos.

El cierre de la jornada fue un animado Baile de Carnaval, donde la orquesta «Noches del Sur» se encargó de poner música a la noche. Además, la barra de la Asociación Sociocultural Lgtbi+ Daliarco ofreció un espacio para disfrutar y compartir la fiesta con todos los asistentes.

Los premios del Carnaval 2026 fueron entregados el domingo durante la celebración del «Entierro de la Bichica» en Celín. Los principales ganadores de este año fueron:

Premio a la Mejor Letra: Comparsa «Pos ya hemos llegao»

Comparsa «Pos ya hemos llegao» Mejor Coreografía: Agrupaciones «Ole-tubbies» y «Bajo el mar»

Agrupaciones «Ole-tubbies» y «Bajo el mar» La Más Original y Creativa: Grupos «Los que vuelan bajito» y «Los que vamos en bolas»

Grupos «Los que vuelan bajito» y «Los que vamos en bolas» Premio al Mejor Vestuario: «Los guacamayos del melli» y «Los del Nilo»

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, destacó el gran éxito de la celebración, afirmando que «este Carnaval ha superado todas las expectativas y ha demostrado, una vez más, el gran talento y la pasión que tenemos en Dalías por nuestras tradiciones». Por su parte, la concejal de Cultura, María Dolores Gómez, añadió que «el Carnaval es una de nuestras festividades más esperadas, que no solo promueve la diversión, sino también la unión de toda nuestra comunidad».

Así concluyó un carnaval lleno de magia, arte y la alegría que caracteriza a Dalías, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la comarca y dejando ya la emoción en el aire de cara a la próxima edición.