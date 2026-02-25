Intervenidos 92 kilos de cocaína y desarticulada una organización criminal con base en Macael

Operación de la Guardia Civil, Agencia Tributaria y Policía Nacional

Detenidas diez personas e incautadas diversas sustancias estupefacientes, armas de fuego y munición

Un equipo conjunto de investigación compuesto por el Guardia Civil, Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Almería y Policía Nacional, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, con base en la localidad de Macael.

La investigación, que se ha prolongado durante varios meses y ha contado con autorización judicial, permitió identificar a un grupo estructurado que se dedicaba a la adquisición y distribución de importantes cantidades de cocaína en toda la provincia de Almería, así como hacia otros puntos del territorio nacional.

Durante uno de los operativos conjuntos, se localizó una finca usada por el cabecilla de la organización como laboratorio para prensar, secar y empaquetar cocaína. Solicitado el registro de urgencia, y una vez autorizado, se halló en ese cortijo un total de 34 kilos de cocaína.

A raíz de este hallazgo se practicaron además otras diez entradas y registros donde se intervinieron más sustancias estupefacientes, armas de fuego y grandes sumas de dinero en efectivo, lo que refleja el alto poder adquisitivo de los ahora detenidos.

En total, han sido detenidas diez personas en el marco de esta operación, y se han incautado 92,5 kilos de cocaína, 14,24 kilos de hachís y 13,67 kilos de marihuana, y, en menor medida, otras drogas sintéticas. También se incautaron siete armas de fuego (cuatro cortas y 3tres largas) y múltiple munición de las mismas, así como 634.924 euros en efectivo.

La investigación continúa abierta y se mantiene bajo secreto de sumario. Los detenidos pasaron a disposición judicial del Juzgado Único de Purchena.