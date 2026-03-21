Almería rinde un cálido homenaje a Sabina con el concierto de la banda ‘500 noches’

El grupo liderado por Darío Luis celebró anoche diez años de trayectoria con un espectáculo que ha trascendido el tributo y emocionó a un Auditorio entregado

Joaquín Sabina acaba de bajarse de los escenarios, pero seguirá estando presente en nuestro imaginario colectivo con sus grandes himnos y las bandas que seguirán interpretándolas como ‘500 Noches’, que no es un grupo tributo más, sino un referente con un bagaje de diez años, un vocalista, Darío Luis, con una voz especial y que se ha lanzado a componer con su primer tema, homenaje a su referente, ‘Sabina en las venas’.

El Auditorio Municipal Maestro Padilla volvió a llenarse anoche para celebrar ese legado vivo. Enmarcado dentro de la programación cultural del Ayuntamiento de Almería, el concierto fue mucho más que un repaso musical: fue una reafirmación colectiva de que la obra de Joaquín Sabina sigue latiendo con fuerza en varias generaciones.

Diez años después de iniciar su camino, ‘500 Noches’ ha construido algo que trasciende el concepto de homenaje. Con más de 300 actuaciones y más de 750.000 espectadores, la banda liderada por Darío Luis ha logrado dotar de personalidad propia a un repertorio tan reconocible como exigente. Su voz, rasgada y emocional, no imita: evoca. Se mueve en ese difícil equilibrio entre respeto y reinterpretación, logrando que cada canción suene cercana y, al mismo tiempo, renovada.

Porque hablar de Sabina es hablar de una forma de entender la música y la vida: ironía, poesía urbana, noches interminables y una mirada lúcida -y a menudo descarnada- sobre el amor, el desamor y el paso del tiempo. Sus canciones no solo se escuchan, se habitan. Y ahí es donde ‘500 Noches’ encuentra su razón de ser: en convertir cada concierto en un espacio compartido de memoria emocional.

El espectáculo ‘Sabina en las venas’ desplegó un repertorio cuidadosamente hilado que funcionó como un viaje narrativo. Organizado por el Área de Cultura, que dirige el concejal Diego Cruz, la producción local fue de DGB Producciones. Desde la introspectiva ‘Ahora que’ hasta la nostalgia de ‘Con la frente marchita’, la banda fue tejiendo una atmósfera que conectó desde el primer acorde. ‘Peces de ciudad’ y ‘Por el bulevar’ aportaron ese aire melancólico tan característico, mientras que ‘Pongamos que hablo de Madrid’ despertó los primeros coros masivos de la noche.

No faltaron piezas imprescindibles como ‘Contigo’, ‘19 días y 500 noches’ o ‘Y sin embargo’, interpretadas con una intensidad medida, sin excesos, dejando que la letra respirara. ‘Princesa’ y ‘A la sombra de un león’ confirmaron la capacidad del grupo para sostener la emoción sin caer en la nostalgia fácil, mientras que ‘Más de mil mentiras’ y ‘Quién me ha robado el mes de abril’ reforzaron ese vínculo directo con el público.

Uno de los momentos más especiales llegó con la interpretación de ¡Sabina en las venas’, la primera composición propia de la banda. Lejos de desentonar, la canción se integró con naturalidad en el repertorio, evidenciando que el homenaje puede también ser creación. A ella se suman nuevas apuestas como ‘El contable del olvido’, que consolidan esa evolución artística.

Con siete músicos sobre el escenario, la propuesta sonora se mostró sólida, equilibrada y fiel al espíritu original, pero con matices propios que enriquecen la experiencia. Cada arreglo, cada pausa y cada matiz vocal parecían pensados para rendir tributo sin perder identidad.

El cierre, con ‘Y nos dieron las diez’, fue la culminación de una noche en la que el público, completamente entregado, cantó de pie, convirtiendo el auditorio en un coro colectivo. Más que un concierto, fue una celebración compartida: la prueba de que, aunque Sabina se haya despedido de los escenarios, su música -y quienes la mantienen viva- siguen escribiendo nuevas páginas en directo.