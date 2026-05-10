Los sonidos cálidos de la flauta y bombardino guían el nuevo concierto de la Banda Municipal, hoy en el Teatro Apolo

Pablo Iborra, a la flauta, y Juan José Sánchez, al bombardino, protagonizaron una matinal de gran exigencia técnica

No es habitual escuchar el sonido cálido y redondo del bombardino, instrumento de la familia viento-metal, que suele estar al fondo del escenario. Hoy ha sido el protagonista, junto a la flauta, en el nuevo concierto de la Banda Municipal de Música de Almería en la matinal del domingo del Teatro Apolo.

Bajo la dirección de José Solá Palmer, la formación municipal ha ofrecido en el Apolo el tercero de sus conciertos de primavera con una nueva entrega del ciclo ‘Una mirada a nuestros solistas’, iniciativa que pone el foco en algunos de los intérpretes más destacados de la banda. En esta ocasión, el protagonismo recayó sobre el flautista Pablo Iborra López y el bombardinista Juan José Sánchez González, dos músicos que asumieron un programa de elevada exigencia interpretativa y notable diversidad estética.

La mañana arrancó con Hanover Festival, del británico Philip Sparke, una brillante obertura de concierto donde la Banda desplegó desde los primeros compases una sonoridad compacta y luminosa. La escritura de Sparke, caracterizada por la precisión rítmica y el equilibrio entre secciones, permitió apreciar el excelente trabajo de articulación y dinámica del conjunto almeriense.

El primer momento de lucimiento solista llegó con el célebre Concertino para flauta op. 107 de Cécile Chaminade, pieza imprescindible del repertorio flautístico. Pablo Iborra ha afrontado con solvencia una partitura que exige control absoluto de la respiración, limpieza en la articulación y gran sensibilidad melódica. El solista ha brillado tanto en las secciones más líricas, donde consiguió un fraseo elegante y de gran musicalidad, como en los pasajes virtuosísticos, resueltos con precisión y naturalidad. Muy aplaudido.

Siguió la interpretación de Pantomime, también de Philip Sparke, para bombardino y banda. El bombardino, instrumento situado entre la tuba y el trombón, requiere un dominio excepcional del aire y una afinación extremadamente precia, que Juan José Sánchez ejecutó con brillantez, mostrando un sonido cálido y homogéneo en todos los registros y resolviendo con seguridad las exigentes agilidades que plantea la partitura. El público ha podido descubrir así la enorme versatilidad de un instrumento capaz de alternar lirismo, humor y virtuosismo con sorprendente naturalidad. También muy aplaudido.

La segunda parte del concierto se orientó hacia la creación contemporánea andaluza con dos obras de lenguaje actual y gran riqueza descriptiva. Las Gabias, del malagueño Ernesto Aurignac, donde la Banda Municipal mostró una notable capacidad para manejar climas sonoros complejos y atmósferas de gran sutileza.

Como cierre sonó Estepona, jardín del Mediterráneo, de Álvaro Cámara López, obra galardonada en el Concurso Internacional de Composición para Banda Sinfónica ‘Estepona Crea 2021’. La pieza combinó escritura cinematográfica, pasajes de gran energía rítmica y momentos de marcado lirismo mediterráneo, permitiendo al conjunto lucir potencia sonora sin perder equilibrio ni transparencia.

Con este nuevo concierto de primavera, la Banda Municipal de Música de Almería, bajo la dirección de José Solá, confirma no solo su excelente estado artístico, sino también su voluntad de ampliar repertorios y acercar al público propuestas menos habituales dentro del panorama bandístico. El concierto se enmarca dentro de la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería.