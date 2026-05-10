El Mesón Gitano se llena de compás y emoción en la segunda cita de ‘Atardeceres Flamencos’

El Titi, Suleima y el alumnado de Raquel Sierra protagonizaron una tarde-noche marcada por la autenticidad y el talento local

El Mesón Gitano volvió a llenarse de arte flamenco ayer, con la nueva sesión de ‘Atardeceres Flamencos’, la propuesta impulsada por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería dentro de su programación de primavera. La iniciativa continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre artistas, aficionados y visitantes, llevando el flamenco al corazón del casco histórico en un entorno único y cargado de simbolismo.

La segunda jornada del ciclo reunió sobre el escenario al cantaor El Titi, la bailaora Suleima y al alumnado de Raquel Sierra, en una tarde donde el compás, la emoción y la raíz flamenca volvieron a ser protagonistas ante un público que respondió con un lleno de las sillas. Presentado por Jesús Herrera, al que se unió Antonio Sevillano en una conversación llena de arte e historia, la cita demostró la riqueza y diversidad artística que atesora la ciudad.

La tarde comenzó con el alumnado de Raquel Sierra, reflejo del trabajo constante en la formación y difusión del flamenco entre las nuevas generaciones. La presencia de jóvenes artistas sobre las tablas confirma el buen momento que vive la enseñanza flamenca en la ciudad y garantiza el relevo de una tradición que sigue creciendo desde la base. Las bailaoras ofrecieron una tarde llena de arte, en manos, baile y zapateado, muy aplaudido por el público.

El Titi desplegó un cante profundo y cercano, con esa personalidad que conecta de inmediato con el aficionado y que bebe de la tradición más genuina. Su actuación estuvo marcada por la entrega y el sentimiento, dejando momentos de gran intensidad sobre el escenario del Mesón Gitano.

Por su parte, Suleima aportó la fuerza expresiva del baile flamenco, combinando elegancia, temperamento y sensibilidad en una actuación llena de matices. La bailaora volvió a evidenciar su capacidad para transmitir desde el movimiento, dialogando con el cante y el toque desde la naturalidad y la pasión.

Los artistas estuvieron arropados por algunos de los cantaores y tocaores más reconocidos de la ciudad, como Cristo Heredia, en una demostración del compromiso del arte flamenco de la tierra con este proyecto.

‘Atardeceres Flamencos’ nació con la vocación de acercar el flamenco a todos los públicos y de poner en valor el talento local en un espacio patrimonial de especial atractivo, a los pies de la Alcazaba. Además de su dimensión cultural, el ciclo se ha convertido en una herramienta para dinamizar el centro histórico y reforzar la oferta cultural de la ciudad durante la primavera.

El programa continuará durante las próximas semanas con nuevas actuaciones que seguirán mostrando distintas vertientes del flamenco almeriense, desde las propuestas más jóvenes hasta formaciones festivas y populares. La producción corresponde a Antonio ‘El Genial’.

Almería mantiene una estrecha vinculación con el flamenco, un arte profundamente arraigado en la identidad de sus barrios y de su gente. Tierra de cantes, de grandes voces y de artistas que han llevado el nombre de la ciudad por escenarios nacionales e internacionales, desde el Ayuntamiento de Almería se sigue apostando por preservar y proyectar un patrimonio cultural que forma parte esencial de nuestra historia y de nuestro presente.