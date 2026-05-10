Almería se viste de flamenca. El talento local brilla en ‘We Love Flamenco’

La mítica pasarela sevillana ha salido de su ciudad para aterrizar en el Claustro de la Catedral de Almería

Hoy Almería no es solo tierra de cine, es tierra de moda. El Claustro de la Catedral se convirtió en el epicentro del arte andaluz con el estreno de la pasarela ‘Talento Almeriense’. Es la primera vez que los directores de ‘We Love Flamenco’, Laura Sánchez y Javier Villa, llevan su gran evento fuera de Sevilla, y han elegido la provincia de Almería para hacerlo.

Con el apoyo de la Diputación de Almería y la marca ‘Talento Almeriense’, los diseñadores de la tierra han compartido pasarela con los nombres más grandes del sector. La idea es clara: sacar pecho de lo que se hace aquí, sin complejos y con todo el orgullo del mundo, han apuntado los organizadores.

Nuestros diseñadores, los grandes protagonistas

El desfile ha sido un auténtico espectáculo dividido en tres grandes bloques. El público ha visto desde el saber hacer de firmas consagradas como José Hidalgo o Iván Campaña y Carmen Acedo, hasta la frescura y la garra de las firmas locales: Curro Ruiz, La Faraona, Verónica de Sandoval, Mar y Eva Archilla, y Loreto Martínez. Puro ‘Talento Almeriense’ en una tierra y en una plataforma que mira al mundo.

Javier Villa, director de la Pasarela y de Go! Eventos y Comunicación, empresa organizadora, ha resaltado el nivel de los diseños presentados, “lo que hemos visto hoy sobre la pasarela es la prueba definitiva de que la moda flamenca está en su mejor momento, viviendo una auténtica explosión de creatividad. Cada diseñador ha sabido jugar con los tejidos de forma magistral, mezclando la elegancia de los vestidos lisos con el alma del lunar de toda la vida.” En la muestra, hemos visto faldas y mangas con volúmenes espectaculares que llenaban el Claustro a cada paso, pero siempre respetando la esencia: ese mantoncillo que no ha faltado como complemento esencial y, por supuesto, las flores en la cabeza, que siguen siendo el accesorio ‘top’ indiscutible para coronar cualquier estilismo con arte.

Como ha querido destacar la directora del evento, Laura Sánchez “estamos encantados de conocer el arte que hay aquí. No se nos puede olvidar que la moda flamenca es una seña totalmente andaluza y en Almería hemos visto hoy creaciones llenas de flamencura y diseño».

La primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, reconocía en eta celebración un doble orgullo. “Primero, porque Almería es la primera ciudad que acoge este evento fuera de Sevilla, y segundo, porque nuestros diseñadores han demostrado que tienen un nivel increíble”.

Para Carlos Sánchez, diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, “es una alegría ver nuestra tierra asociada a un evento con tanto eco mediático. Esto ayuda a que todo el mundo vea el esfuerzo y la creatividad que hay detrás de la marca ‘Talento Almeriense’».

Un día para el recuerdo. Con este evento, Almería se posiciona con fuerza en el mapa de la moda nacional. La alianza entre la Diputación y We Love Flamenco demuestra que el flamenco es un lenguaje que aquí hablamos de maravilla.