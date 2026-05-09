Almería se posiciona como referente en la gestión sostenible del agua con un interesante curso de verano

Innovación tecnológica y gestión sostenible en el ciclo integral del agua serán los puntos a tratar en el curso ‘Innovación en el ciclo integral del agua desde Almería’, que se celebrará del 8 a 10 de julio. Una cita clave para afrontar los retos hídricos ante la crisis climática actual

El escenario actual de escasez hídrica y transición ecológica exige respuestas contundentes, por lo que el curso de verano de la Universidad de Almería ‘Innovación en el ciclo integral del agua desde Almería’, dirigido por Gabriel Acién, emerge como una cita imprescindible. Este programa formativo se ha diseñado para ofrecer una visión profunda y aplicada sobre los principales retos que enfrenta el sector, articulando un debate interdisciplinar que abarca desde la regulación hasta la aplicación práctica de las tecnologías más avanzadas.

La estructura del curso destaca por su enfoque en la modernización del ciclo integral del agua. A lo largo de tres jornadas, se analizará el nuevo marco normativo europeo, evaluando sus implicaciones técnicas y económicas tanto para administraciones como para operadores. El programa pone especial énfasis en el desarrollo de biofactorías, donde las EDAR se transforman en centros de economía circular, así como en el potencial de la desalación y la reutilización como pilares de la resiliencia hídrica frente a eventos extremos y sequías.

La digitalización ocupa también un lugar central en este foro de conocimiento, explorando el impacto de la inteligencia artificial, los gemelos digitales y los sistemas de monitorización avanzada en la optimización de los recursos. Este espacio de transferencia, que contará con la participación de destacados expertos académicos, administrativos y del ámbito empresarial, busca posicionar a Almería como un referente ineludible en la gestión sostenible y la innovación tecnológica.

El curso cuenta con la colaboración de la Cátedra Aqualia. Con el objetivo de facilitar el acceso a esta formación especializada, las matrículas serán gratuitas durante el mes de mayo: se requiere anticipar el pago, que será devuelto una vez finalice el curso. Dicho importe será reembolsado íntegramente, bajo la condición indispensable de haber asistido al cien por cien de las sesiones programadas. Toda la información necesaria para formalizar la inscripción está disponible en la página web oficial de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería.

Gabriel Acién, director del curso de verano ‘Innovación en el ciclo integral del agua desde Almería’.