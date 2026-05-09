VOX fomentará la natalidad en Almería con rebajas fiscales para las familias en función del número de hijos y de la renta per cápita familiar

La candidata número 2 de la formación al Parlamento de Andalucía, Clotilde Salvador, ha explicado que “vamos a desarrollar un Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada y atenderemos a todas las necesidades del cuidado y mantenimiento de los hijos siguiendo el principio de la prioridad nacional”

La candidata número 2 de VOX por Almería al Parlamento de Andalucía, Clotilde Salvador, ha explicado varias de las medidas que desde la formación que preside Santiago Abascal van a llevar a cabo si acceden al Gobierno de la Junta de Andalucía y que “servirán para seguir apoyando la cultura de la vida y fomentando la natalidad en la provincia de Almería”.

Salvador ha señalado que VOX fomentará la natalidad con incentivos como rebajas fiscales para las familias en función del número de hijos y de la renta per cápita familiar junto con tasas y precios públicos especiales con base a estos mismos criterios “para promover el aumento de su capacidad de ahorro y su poder adquisitivo”.

La candidata número 2 de VOX ha explicado que “vamos a desarrollar un Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada con el objetivo de atender a todas las necesidades del cuidado y mantenimiento de los hijos, siempre con el principio de la prioridad nacional”. Asegurando que “se ofrecerá información, ayudas y la asistencia necesaria las jóvenes embarazadas, teniendo especial atención a las que se encuentren en una situación de vulnerabilidad y soledad, para que puedan salir adelante junto a su hijo”.

Asimismo, la candidata de VOX también ha detallado que “destinaremos todos los recursos económicos, materiales y humanos posibles para atender las necesidades de las madres embarazadas”. Ya que el objetivo es “promover políticas de apoyo a todas las madres ofreciéndoles alternativas reales, con redes de apoyo socioeconómico para mujeres embarazadas en situaciones difíciles y coordinación con servicios sociales”.

“Es de sentido común que se atiendan las necesidades materiales de las familias para el cuidado y mantenimiento de los hijos con carácter prioritario, algo que llevaremos a cabo a través de una ampliación de las líneas de ayuda directas a las familias, estableciendo de manera clara y expresa la Prioridad Nacional en el acceso a las mismas”. Lo que se suma al “ajuste de las cuantías de este tipo de ayudas al tamaño de las familias y sus necesidades reales, pudiendo incrementarse de manera adicional en caso de parto o adopción múltiple y un complemento reforzado por discapacidad ampliable según el grado”, dando la opción de cobrarlo mediante un bono canjeable en bienes o servicios de primera infancia (farmacia, alimentación infantil, guardería), ha concluido Clotilde Salvador.