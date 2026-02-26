‘Almería unida por la igualdad’ refuerza la alianza institucional en su quinta edición

Universidad de Almería, Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Subdelegación de Gobierno suman esfuerzos para una igualdad real

‘Almería unida por la igualdad’, la iniciativa impulsada por la Universidad de Almería, que comenzó hace cuatro años, cumple su quinta edición y responde al compromiso unánime de todas las instituciones de la provincia de avanzar de forma conjunta y coordinada en la consecución de la igualdad real en nuestra sociedad.

Esta iniciativa, que representa la unión de todas las instituciones en la provincia en pro de la igualdad, ha presentado la amplia programación diseñada por cada una de las instituciones que forman parte de ella: UAL, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial de Almería y Subdelegación del Gobierno de España. Afrontar la desigualdad de género de forma conjunta y coordinada entre todas es el objetivo de esta alianza institucional.

En la presentación de las actividades, la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UAL, Maribel Ramírez, se ha referido a este objetivo conjunto. “Esta iniciativa comenzó hace 4 años, es nuestra quinta edición, y responde al compromiso unánime de todas las instituciones que estamos aquí representadas en este acto para avanzar de forma conjunta y coordinada en la consecución de la igualdad real entre todas las personas que conformamos nuestra sociedad. Este es un proyecto que, lejos de buscar protagonismos individuales, pone de relieve la implicación firme y coordinada de todas las instituciones almerienses en el avance hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres”.

La vicerrectora ha apuntado que esta unión es primordial puesto que, pese a que “la igualdad legal está recogida en nuestras normas, la igualdad real sigue siendo un reto que debemos seguir abordando con determinación. Persisten desigualdades en el ámbito laboral, en la corresponsabilidad en los cuidados y en el acceso de las mujeres a algunos espacios de decisión y a sectores estratégicos para el futuro, como el científico y tecnológico. Estos desafíos nos recuerdan que el compromiso con la igualdad debe ser constante y compartido”.

Por su parte, Paola Laynez, concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, ha expresado “el compromiso firme del Ayuntamiento de Almería con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. No es una declaración puntual ni una acción aislada en el calendario. Es una línea de trabajo transversal y continuada durante todo el año”. Paola Laynez ha informado que la campaña de ‘Almería Unida por la Igualdad’ se visualizará hasta el 16 de marzo en el mobiliario urbano municipal.

Desde el Ayuntamiento se ha elaborado un amplio programa, que se comparte con esta plataforma institucional. Paola Laynez ha querido destacar la jornada “Marzo con nombre de mujer: Mamá quiero ser artista” (3 de marzo), la entrega de los Galardones 8M (día 5), cuyas premiadas el día 17 compartirán sus experiencias con alumnado de la ESO. Y el 8 de marzo, la XIII Carrera de la Mujer.

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Francisco Bellido, ha explicado que “desde el Gobierno andaluz se trabaja con actividades conmemorativas del Día de la Mujer a lo largo de todo el año, aunque es cierto que durante estas semanas parece que se intensifican. Nosotros tenemos una agenda transversal porque realizamos propuestas desde numerosas áreas, como pueden ser Cultura o Educación, que tan importantes son para impulsar la educación en Igualdad para los más jóvenes, pero también organizamos propuestas de otros ámbitos, como la semana de la mujer en la industria, o en la ciencia. En definitiva, actuaciones para llegar a todos los ámbitos de la sociedad, y en todas las épocas del año”.

La diputada provincial de Igualdad y Familia, Lorena Nieto, ha detallado los actos más relevantes de la agenda institucional de la Diputación Provincial con motivo de esta efeméride. “Este año, fruto del consenso con el resto de diputaciones andaluzas, lanzaremos una potente campaña de comunicación e iluminaremos la fachada del Palacio Provincial y celebraremos el próximo 11 de marzo un consejo de la mujer muy especial en el MUREC, diseñado específicamente para fomentar la participación y convivencia de nuestras asociaciones».

Por último, la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Dolores Cruz, ha puesto en valor “la necesidad de seguir trabajando las administraciones unidas con todas las herramientas que tengan a su disposición para combatir la violencia de género”. Cruz ha destacado que, con motivo del 8M, desde el Gobierno se han organizado distintas actuaciones enfocadas a abordar una sociedad más igualitaria entre las que destacan la lectura institucional del manifiesto, el cine forum ‘Patriarcado organismo nocivo’, organizado para el 9 de abril, y la entrega de premios del concurso ‘Creando por la Igualdad’.

Los programas han sido elaborados en coordinación de todas las instituciones para complementarse y no coincidir en horarios.