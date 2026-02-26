ASHAL reclama medidas urgentes para ordenar la vivienda turística y garantizar la viabilidad del sector hostelero en Níjar

La asociación pide un estudio riguroso sobre las VUT, una revisión de la tasa de basura, soluciones al problema eléctrico y una normativa adaptada a la singularidad del Parque Natural

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) ha trasladado al Ayuntamiento de Níjar la necesidad de adoptar medidas concretas y urgentes para preservar el equilibrio del modelo turístico del municipio y garantizar la sostenibilidad económica de su sector hostelero y hotelero.

La reunión, celebrada el 24 de febrero en la sede consistorial, estuvo encabezada por el presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún, y la gerente de la organización, Isabel de Juan, junto al alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, y la concejala de Turismo, Pilar Fenoy y otros concejales del municipio nijareño. En el encuentro se abordaron los principales factores que, a juicio del sector, están condicionando la competitividad y estabilidad de la actividad turística en el municipio.

Competencia desleal

ASHAL puso el foco en el crecimiento de las viviendas de uso turístico y en su impacto sobre el mercado residencial, el empleo y la rentabilidad de los establecimientos reglados. Durante la reunión se hizo entrega al alcalde del estudio elaborado por el Ayuntamiento de Almería sobre VUT en municipios comparables, solicitando la realización de un análisis específico para Níjar.

La asociación planteó la necesidad de evaluar la posibilidad de suspender nuevos registros, exigir licencia municipal obligatoria y aplicar al alojamiento turístico no reglado requisitos equiparables a los que ya cumple el sector hotelero, con el objetivo de garantizar igualdad de condiciones y evitar distorsiones en el mercado.

Parque Natural

ASHAL defendió ante el equipo de gobierno la singularidad del tejido hotelero del Parque Natural, formado mayoritariamente por pequeños establecimientos de menos de veinte habitaciones, cuya estructura no es comparable a la de grandes enclaves turísticos andaluces.

En este sentido, la asociación solicitó el respaldo institucional del Ayuntamiento ante la Junta de Andalucía y el Gobierno central para que la normativa tenga en cuenta esta realidad en materias como requisitos técnicos, servicios obligatorios o exigencias sanitarias, de forma que se facilite la desestacionalización y la continuidad empresarial.

El sector alertó también de la creciente dificultad para cubrir puestos de trabajo durante la temporada alta, vinculada en buena medida a la escasez de vivienda disponible a precios razonables en los núcleos costeros y a la dificultad de alojar trabajadores temporales.

ASHAL expresó su disposición a impulsar programas formativos en colaboración con el municipio para facilitar la incorporación de jóvenes y personas interesadas en trabajar en la hostelería.

Cortes de luz y burocracia

Uno de los asuntos tratados con mayor preocupación fue la reiteración de microcortes y cortes prolongados de suministro eléctrico que afectan a establecimientos del Parque Natural, con consecuencias directas sobre la actividad empresarial. El Ayuntamiento informó de que la problemática ha sido trasladada a la compañía eléctrica y que se están adoptando medidas para resolverla.

Desde ASHAL se valoró positivamente la agilización de trámites como la renovación anual de licencias de terrazas mediante Declaracion Responsable, si bien insistió en la necesidad de seguir reduciendo tiempos administrativos.

En materia de movilidad, la asociación planteó la urgencia de mejorar las conexiones entre los núcleos costeros y de impulsar un transporte público que vertebre el litoral almeriense desde Pulpí hasta la capital por el Levante.

Respecto a la tasa de basura, ASHAL trasladó su inquietud por el incremento registrado, con establecimientosque afrontan pagos superiores a 16.000 euros anuales pese a permanecer cerrados parte del año. El equipo de gobierno se comprometió a estudiar posibles soluciones.

El encuentro concluyó con el compromiso de mantener abiertas vías de diálogo, en un contexto en el que el turismo constituye uno de lospilares económicos de Níjar y cuya estabilidad depende, según subrayó la patronal, de decisiones que garanticen equilibrio, seguridad jurídica y sostenibilidad a medio plazo.