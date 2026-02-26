La XIII Carrera de la Mujer será una fiesta de la igualdad, la vida saludable y la solidaridad, el 8 de marzo, con 2.300 participantes

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, presenta la camiseta y afirma que “correr juntos, hombres y mujeres, simboliza una sociedad que avanza unida, sin dejar a nadie atrás”

Almería saldrá a correr el 8 de marzo para “visibilizar que la igualdad real sigue siendo el objetivo que debemos construir entre todos”. Con estas palabras, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado la importancia social de la XIII Carrera de la Mujer, que se celebrará el domingo, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. “Esta carrera será una fiesta de la igualdad, del compromiso social y del hábito saludable del deporte como herramienta de empoderamiento. Correr mujeres y hombres juntos simboliza una sociedad que avanza unida, sin dejar a nadie atrás”.

Estas declaraciones las ha realizado esta mañana, en la tradicional presentación de la camiseta, en la Plaza de la Constitución, rodeada de una amplia representación de la Corporación Municipal, en el inicio de la cuenta atrás para dar salida, el 8M, a las 11:15 horas, a esta popular prueba, con tres distancias, 2,5 kms., 5 kms. y 7,5 kms. Javier Belver, coordinador general y representante de Grupo Nexal, afirma que “hemos establecido varias distancias y modalidades para que pueda participar todo el mundo, sea cual sea su condición física, ya que como sabéis la prueba se puede realizar también andando”. Además, a las 10.00 horas comenzará la prueba infantil. La salida y meta será la avenida Antonio Muñoz Zamora, frente al Centro de la Mujer de Cortijo Grande.

La carrera es solidaria, y de cada inscripción, un euro irá destinado a la Asociación Cultural de Mujeres de El Alquián (NAQUIAL), y los 3 euros íntegros de la carrera infantil también serán para apoyar a esta asociación. Por eso, ha estado presente la presidenta de Naquial, Josefa Navarro: “promovemos la participación social, cultural y comunitaria de las mujeres a través de actividades, encuentros y acciones, fortaleciendo especialmente los vínculos vecinales. Estamos muy agradecidas al Ayuntamiento de Almería”. La inscripción se puede realizar hasta el 4 de marzo en: https://www.mujeralmeria.es/igualdad/carrera-de-la-mujer-almeria/ Se estima que participarán 2.300 personas.

María del Mar Vázquez ha recordado que la igualdad es un compromiso firme y transversal del Ayuntamiento de Almería, una política pública sostenida en el tiempo, y que tiene su eje principal en los tres centros municipales de la mujer. Para el 8M, desde el Área de Familia, Inclusión e Igualdad, que dirige la concejala Paola Laynez, se ha preparado un amplio programa, de casi un mes, para “amplificar el mensaje y para reivindicar derechos, visibilizar avances y recordar que la igualdad real sigue siendo un objetivo colectivo que debemos seguir construyendo entre todas las personas”. En esta línea, en esta edición el lema de la campaña municipal es ‘Conéctate a la igualdad: Hacerla real también está en tu mano’, poniendo el foco en cuatro ámbitos donde los datos reflejan que aún persiste la desigualdad: la formación académica en ciencias e ingeniería (sólo 3 de cada 10 estudiantes matriculados en España en Ingeniería y Arquitectura son mujeres), conciliación y corresponsabilidad (las mujeres dedican dos horas más al día que los hombres a tareas domésticas), puestos directivos (las mujeres representan menos del 10% de las presidencias o puestos de CEO en el IBEX 35), y la brecha salarial (en España, las mujeres cobran un 8,7% menos por hora que los hombres).

Además de la organización de Grupo Nexal 2020 y el Ayuntamiento de Almería, la cita es posible gracias al apoyo y colaboración de numerosas entidades privadas como Cajamar, Atende, Casi, Hyundai Almerialva, Aqualia, Reale Seguros, Labor de Equipo, Vithas, Estrella de Levante, Fuzetea, Ego Sport Center, Reyes Católicos Bodegas, Mohana, Agua Lanjarón, Montajes Eléctricos Mecaval, Lizabar, Grutalmería y Naquial.

La alcaldesa ha concluido valorando que “la Carrera de la Mujer de Almería se ha consolidado como un espacio seguro, inclusivo y solidario donde el deporte se convierte en un altavoz de valores”.