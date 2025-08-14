Almería vivirá una ‘Feria Activa’ con 40 competiciones deportivas

El concejal Antonio Casimiro presenta la programación, arropado por los clubes y federaciones que coordinan cada actividad

Las Fiestas en Honor de la Patrona, la Virgen del Mar, son devoción, alegría, música y compartir conversación alrededor del sabor de la gastronomía de proximidad. Pero también es deporte, mucho deporte.

Un total de 40 competiciones se celebrarán durante la Feria de Almería 2025, un 15% más que en 2024, lo que refleja el interés por la práctica de la actividad física en la Feria. La magnitud se refleja en que cada día se celebran, de media, 5 actividades deportivas.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha presentado la programación, acompañado por José Ramón Chicano, técnico del PMD que coordina la feria deportiva, y los clubes y federaciones que promueven cada actividad.

Antonio Casimiro ha manifestado que “algunos torneos tienen solera como el centenario Torneo de Frontón, que va por la edición número 130; el 43º Certamen Andaluz de Pesca Deportiva, la 331 Regata de Piragüismo, el 391 Open de Ajedrez, y el 531 Trofeo de Pesca Marítima Infantil y Juvenil”.

En total habrá competición en fotografía submarina, fútbol, tenis, baloncesto, pádel, fútbol sala, vóley-playa, boxeo, judo, halterofilia, frontón, klask, natación, tenis de mesa, Speedcubing, bádminton, pesca, piragüismo, golf, tiro olímpico, petanca, ajedrez, pickleball, esgrima, fútbol de mesa, tenis playa, orientación, baloncesto en silla de ruedas.

El concejal destaca que “la presencia de estos deportes también sirve de rclamo para que personas de otras provincias acudan a nuestra feria, participen en la competición deportiva y luego disfruten de la feria, beneficiando a hoteles, restaurantes y comercio, dentro del objetivo de ser un destino del turismo deportivo”.

Entre las decenas de propuestas, todas muy atractivas, las imágenes del concurso de Fotografía Submarina estarán expuestas en el Club de Mar durante la semana de Feria, y participará, entre otros. el Campeón del Mundo de Fotografía y Video Submarino, el cubano Fabián Alvarez; numerosos deportes se practicarán en la playa, como vóley playa, badmintón playa, tenis-playa, travesía a nado, pesca…; habrá presencia de deportes novedosos como el Speedcubing, el pickleball y el que el club Padre Huelin potencia, como es el Klash; “la travesía a nado que lleva el nombre de Carlos Tejada, un ejemplo para todos; y, por supuesto, el centenario frontón”.

El concejal ha animado a todos los almerienses “a participar o asistir como público en las diferentes modalidades deportivas, donde se comprobará el talento que existe en esta tierra, en un ambiente siempre de convivencia y alegría” y ha dado paso a cada representante que ha explicado la competición que organiza.

Almería, como el resto del año, será una ‘ciudad activa’, durante la Feria.