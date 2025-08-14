Ayuntamiento y Diputación mejorarán la carretera que une Cuevas de los Medinas y El Toyo a través del Plan Viario de la Institución Provincial

La colaboración entre ambas instituciones hará posible esta actuación que pretende mejorar la conectividad de estas barriadas

El proyecto, licitado por Diptuación, con un presupuesto de 360.000 euros, permitirá renovar el firme de más de 4 kilómetros de esta vía en la capital

El Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial de Almería continúan trabajando unidos para mejorar la seguridad y fluidez del tráfico en el municipio de Almería. La Institución Provincial ha licitado un proyecto destinado a la rehabilitación del firme de la Carretera Provincial AL-3114. La obra a a ejecutar en esta vía, que une la N-344 en El Toyo con Cuevas de Los Medinas, cuenta con un presupuesto base de licitación de 360.000 euros y permitirá renovar más de cuatro kilómetros.

Actualmente, la AL-3114 debe mejorar su estado de conservación y cuenta con un trazado sinuoso y una calzada reducida que dificultan la circulación y la seguridad vial. El proyecto de rehabilitación consistirá en el refuerzo del firme a lo largo de un tramo de 4.200 metros de longitud (del PK 0+000 al PK 4+200), con un ancho de 8.00 metros. Además, se ha previsto la señalización horizontal completa de la carretera desde el PK 0+000 hasta el PK 6+140 (PK final de la vía).

Respecto de esta actuación la concejal de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, ha agradecido una vez más la colaboración y la pronta colaboración de Diputación Provincial ante la demanda y petición que realizó el Consistorio. “Se trata de una obra muy importante para el reasfalto de una vía que conecta dos barrios como son Cuevas de los Medina y Cuevas de los Úbeda con El Toyo. Vamos a seguir trabajando juntos por mejorar la calidad de vida de todos los almerienses, vivan donde vivan”.

Por su parte el diputado de Fomento, Antonio J. Rodríguez, ha destacado el compromiso de la Diputación con la mejora de la Red Viaria Provincial. “Se trata de una obra vital para los vecinos y trabajadores que cada día circulan por la AL-3114. Es una de las obras más inversoras del Plan Viario 2025 que se ha puesto en marcha para mejorar la conexión de los núcleos de población y de las personas de la provincia”.

Del mismo modo, ha recordado que, el ayuntamiento ha solicitado esta actuación con la que se reafirma el compromiso de trabajar unidos por igualar oportunidades y mejorar la Red Viaria Provincial a su paso por la capital. “La Red de Carreteras Provinciales, une fundamentalmente municipios de la provincia de Almería, pero también une barrios dentro de esos municipios, y este es el caso de Almería Capital que cuenta con una red cada vez más segura y en mejores condiciones”.