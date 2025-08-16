LAS ASOCIACIONES DE LA PRENSA DE ANDALUCÍA DEMANDAN A LA JUNTA QUE LOS PUESTOS PARA LABORES DE COMUNICACIÓN DEBEN CUBRIRSE CON PERIODISTAS

Ante la convocatoria de un puesto de técnico de función administrativa para la Unidad de Comunicación del Hospital Torrecárdenas de Almería

Las diez Asociaciones de la Prensa de Andalucía, ante la convocatoria pública realizada el pasado 12 de agosto para la contratación temporal de un puesto de técnico de función administrativa que desarrollará sus funciones de apoyo al responsable de la Unidad de Comunicación del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería,demandan a la Junta de Andalucía, mediante este comunicado conjunto, que los puestos de trabajo en la administración autonómica que sean para desarrollar labores de comunicación deben cubrirse con periodistas titulados.

En la convocatoria referida de Almería, a los candidatos se les pide estar en posesión del título de diplomado, ingeniero técnico, arquitecto, grado o equivalente, sin referencia alguna a la exigencia de titulación en Periodismo o Comunicación Audiovisual para funciones relacionadas con información y comunicación en gabinetes de prensa o direcciones de comunicación o, en su caso, a la inclusión en el registro oficial de periodistas de FAPE. El perfil del puesto referido está diseñado para la unidad de comunicación, siendo sus competencias labores propias de la profesión periodística.

Las diez Asociaciones de la Prensa de Andalucía quieren recordar a la administración autonómica el compromiso adquirido el pasado mes de junio de contemplar la inclusión de la categoría laboral de periodista en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta de Andalucía.

Cabe recordar que, a mediados del referido mes, el secretario general para la Administración Pública de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública se reunió con los presidentes de las asociaciones de la prensa de Andalucía y se comprometió a que la categoría laboral de periodista debe de existir, “porque las funciones y las necesidades también existen”, según expuso así como “a elaborar un estudio del número de periodistas que hay en la Junta, de las funciones que hacen y bajo qué otra categoría laboral tiene la denominación de su actual puesto de trabajo”.

Los periodistas que trabajan en la Junta de Andalucía no son funcionarios, ni fijos, ni interinos, y sí, exclusivamente trabajadores eventuales, con contratos de muy distintas denominaciones y que nada tienen que ver con la función profesional que realmente realizan que son las propias del periodismo, y que es para la que son contratados.

Las asociaciones andaluzas lamentan que, una vez más, se convoque un procedimiento de estas características y que continúe siendo una práctica por quienes deberían velar por la calidad de los servicios, contratando a profesionales debidamente formados.

Asociación de la Prensa de Almería.

Asociación de la Prensa de Cádiz.

Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar.

Asociación de la Prensa de Córdoba.

Asociación de la Prensa de Jaén.

Asociación de la Prensa de Jerez de la Frontera.

Asociación de la Prensa de Granada.

Asociación de la Prensa de Huelva.

Asociación de la Prensa de Málaga.

Asociación de la Prensa de Sevilla.