Álvaro Ramos es elegido nuevo Alcalde de Garrucha

Álvaro Ramos ha sido elegido ALcalde de Garrucha por el Pleno del Ayuntamiento de Garrucha, tras dimisión de Pedro Zamora. Álvaro Ramos, concurrió a las elecciones municipales como cabeza de lista de Garrucha para la Gente, y gracias a un acuerdo de gobierno con el Partido Popular, que contemplaba el relevo en la Alcaldía hasta final de mandato. Álvaro Ramos ha obtenido nueve votos —seis del PP, uno de Vox y el de su compañero de candidatura— superando a la socialista María López, que ha logrado ocho votos.

Durante la tensa y breve sesión plenaria Álvaro Ramos será el nuevo regidor de Garrucha durante los últimos 14 meses de Legislatura, habiendo agradecido el respaldo recibido pese a las diferencias ideológicas, habiendo asegurado que, aunque el periodo de mandato es limitado, será suficiente para impulsar cambios y sentar nuevas bases de gestión, habiendo pedido lealtad a sus socios y rigor a la oposición.