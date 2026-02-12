Inicio / Provincia / Álvaro Ramos es elegido nuevo Alcalde de Garrucha

Álvaro Ramos es elegido nuevo Alcalde de Garrucha

febrero 12, 2026 10:28 pm

Álvaro Ramos ha sido elegido ALcalde de Garrucha por el Pleno del Ayuntamiento de Garrucha, tras dimisión de Pedro Zamora. Álvaro Ramos, concurrió a las elecciones municipales como cabeza de lista de Garrucha para la Gente, y gracias a un acuerdo de gobierno con el Partido Popular, que contemplaba el relevo en la Alcaldía hasta final de mandato. Álvaro Ramos ha obtenido nueve votos —seis del PP, uno de Vox y el de su compañero de candidatura— superando a la socialista María López, que ha logrado ocho votos.

Durante la tensa y breve sesión plenaria Álvaro Ramos será el nuevo regidor de Garrucha durante los últimos 14 meses de Legislatura, habiendo agradecido el respaldo recibido pese a las diferencias ideológicas, habiendo asegurado que, aunque el periodo de mandato es limitado, será suficiente para impulsar cambios y sentar nuevas bases de gestión, habiendo pedido lealtad a sus socios y rigor a la oposición.

