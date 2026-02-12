Avisos meteorológicos

|Lluvias
|110 mm
|Peligro importante
|40%-70%
|Grazalema-Cádiz
|13/02/2026 00:00
|13/02/2026 23:59
|Precipitación acumulada en 12 horas: 110 mm. Localmente se podrían superar los 180 mm en 24 horas.
|Viento
|90 km/h
|Peligro importante
|40%-70%
|Poniente y Almería Capital-Almería
|13/02/2026 06:00
|13/02/2026 17:59
|Rachas máximas: 90 km/h. Vientos de componente oeste.
|Viento
|90 km/h
|Peligro importante
|40%-70%
|Valle del Almanzora y Los Vélez-Almería
|13/02/2026 09:00
|13/02/2026 23:59
|Rachas máximas: 90 km/h. Vientos de componente oeste.
|Viento
|90 km/h
|Peligro importante
|40%-70%
|Nacimiento y Campo de Tabernas-Almería
|13/02/2026 09:00
|13/02/2026 23:59
|Rachas máximas: 90 km/h. Vientos de componente oeste.
|Costeros
|Peligro importante
|40%-70%
|Poniente y Almería Capital-Almería
|13/02/2026 06:00
|13/02/2026 23:59
|Viento del oeste y suroeste de 60 a 75 km/h (fuerza 8) y olas de 3 a 5 m.
|Costeros
|Peligro importante
|40%-70%
|Levante almeriense-Almería
|13/02/2026 06:00
|13/02/2026 23:59
|Viento del oeste y suroeste de 60 a 75 km/h (fuerza 8) y olas de 3 a 5 m.
|Costeros
|Peligro importante
|40%-70%
|Estrecho-Cádiz
|13/02/2026 06:00
|13/02/2026 20:59
|Viento del Oeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8). Mar combinada del Oeste de 4 a 5 m.
|Costeros
|Peligro importante
|40%-70%
|Costa granadina-Granada
|13/02/2026 06:00
|13/02/2026 23:59
|Viento del oeste y suroeste de 60 a 75 km/h (fuerza 8) y olas de 3 a 5 m.