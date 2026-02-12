Inicio / Ciencia / Avisos meteorológicos

Avisos meteorológicos

febrero 12, 2026 10:48 pm

Detalle de avisos

FenómenoValorNivel de avisoProbabilidadZona de avisosHora de comienzoHora de finalizaciónComentario
Lluvias110 mmPeligro importante40%-70%Grazalema-Cádiz13/02/2026 00:0013/02/2026 23:59Precipitación acumulada en 12 horas: 110 mm. Localmente se podrían superar los 180 mm en 24 horas.
Viento90 km/hPeligro importante40%-70%Poniente y Almería Capital-Almería13/02/2026 06:0013/02/2026 17:59Rachas máximas: 90 km/h. Vientos de componente oeste.
Viento90 km/hPeligro importante40%-70%Valle del Almanzora y Los Vélez-Almería13/02/2026 09:0013/02/2026 23:59Rachas máximas: 90 km/h. Vientos de componente oeste.
Viento90 km/hPeligro importante40%-70%Nacimiento y Campo de Tabernas-Almería13/02/2026 09:0013/02/2026 23:59Rachas máximas: 90 km/h. Vientos de componente oeste.
CosterosPeligro importante40%-70%Poniente y Almería Capital-Almería13/02/2026 06:0013/02/2026 23:59Viento del oeste y suroeste de 60 a 75 km/h (fuerza 8) y olas de 3 a 5 m.
CosterosPeligro importante40%-70%Levante almeriense-Almería13/02/2026 06:0013/02/2026 23:59Viento del oeste y suroeste de 60 a 75 km/h (fuerza 8) y olas de 3 a 5 m.
CosterosPeligro importante40%-70%Estrecho-Cádiz13/02/2026 06:0013/02/2026 20:59Viento del Oeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8). Mar combinada del Oeste de 4 a 5 m.
CosterosPeligro importante40%-70%Costa granadina-Granada13/02/2026 06:0013/02/2026 23:59Viento del oeste y suroeste de 60 a 75 km/h (fuerza 8) y olas de 3 a 5 m.
FenómenoValorNivel de avisoProbabilidadZona de avisosHora de comienzoHora de finalizaciónComentario
CosterosPeligro bajo40%-70%Poniente y Almería Capital-Almería12/02/2026 08:0012/02/2026 23:59Viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 3 a 4 m.
CosterosPeligro bajo40%-70%Costa granadina-Granada12/02/2026 08:0012/02/2026 23:59Viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 3 a 4 m.
Agencias

