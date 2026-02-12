Puro Latino Almería Fest 2026 suma al creador del electro-latino Juan Magán

El cartel para los días 10 y 11 de julio reúne ya a nombres como Myke Towers, Morad, Ñengo Flow, Kidd Voodoo o Saiko, con más artistas por confirmar en las próximas semanas

Es uno de los artistas más queridos por la familia de Puro Latino Fest y también una personalidad clave en la escena, como demuestran sus certificaciones multiplatino en Hispanoamérica y Estados Unidos o las nominaciones recibidas a los Latin Grammy y los Latin Billboard. Hablamos de Juan Magán que se ha convertido esta semana en la nueva incorporación para un festival que desarrollará su tercera edición en Almería los días 10 y 11 de julio.

El creador del movimiento electro-latino se cita en Almería con Puro Latino Fest en una tercera edición que ya había confirmado a figuras nacionales e internacionales como la perla de L’Hospitalet, Morad, dos astros puertorriqueños del calibre de Myke Towers y Ñengo Flow, un chileno que triunfa a nivel global, Kidd Voodoo, o el gran talento granadino de Saiko. Y todavía queda bastante por anunciar.

uan Magán es un artista multidisciplinar español y dominicano. Productor, compositor e intérprete de sus éxitos, la mayoría certificados multiplatino en todos los países de habla hispana y Estados Unidos. Nominado por primera vez al Latin Grammy en 2012, se consolida como artista de éxito internacional. Desde entonces, ha trabajado en una colección de hits y colaboraciones con artistas de la talla de Enrique Iglesias, Don Omar, Paulina Rubio, Pitbull, J Balvin, Belinda, Gente de Zona, Yandel, Farruko, Nelly Furtado, Cali y El Dandee, Sebastián Yatra, Future, Rich The Kid, Leona Lewis, CeeLo Green o Deorro entre otros.

Juan Magán es uno de los artistas españoles líderes de la última década en plataformas digitales haciéndose acreedor de discos multiplatino y diamante por las altas ventas de sus sencillos así como el reconocimiento Vevo Certified en multitud de sus vídeos. Con millones de sencillos vendidos y una colección de hits que lo han llevado al número uno en descargas y al top de radio y charts internacionales, ha sido nominado 7 veces al Latin Grammy, 6 a los Latin Billboard y 5 a Lo Nuestro, Premios Goya de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Los 40 Music Awards, Premios Heat, Video Clip Awards.

El festival, que cuenta con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería entre otras instituciones, se reafirma como una cita imprescindible del verano. Las entradas y abonos se encuentran disponibles y a la venta en https://purolatino.es/almeria/entradas/ con distintos precios en función de la zona del recinto. Incluyen un seguro de no asistencia (condiciones en la web). Para facilitar ir en grupo, cada usuario puede adquirir hasta cuatro tickets de manera simultánea, aplicando en la compra el Bono Cultural.