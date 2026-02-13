Amigos de la Alcazaba da a conocer su amplio programa de actividades para los próximos meses de febrero y marzo

Visitas guiadas, conferencias, rutas o viajes protagonizan los próximos meses de Amigos de la Alcazaba, que realiza una media de 80 actividades anuales.

La asociación Amigos de la Alcazaba ha dado a conocer esta semana el amplio programa de actividades que realizará en la segunda quincena del presente mes de febrero y en el próximo de marzo. De hecho, también se incluye un avance de lo que vendrá tras Semana Santa. Una actitud siempre activa y movimiento que caracteriza a una de las asociaciones culturales más dinámicas de toda la provincia de Almería con una media de 80 propuestas anuales para sus asociados y los almerienses en general.

En las próximas semanas, con el Museo de Almería participará en el programa dedicado a la historia de la cerámica, visitando la exposición “Reflejos. Picasso x Barceló” de la mano de la comisaria y directora del Museo, Tania Fábrega (23 de febrero) y con el ciclo de conferencias “Keremos”, entre las que se incluyen “Picasso, la fascinación por la cerámica”, con Salvador Haro, profesor de la Universidad de Málaga (26 de febrero); “Cuanto más prehistórico, más auténtico”, con María Bolaños, profesora de la Universidad de Valladolid y exdirectora del Museo Nacional de Escultura (5 de marzo); y “Del alfar al museo”, con Leticia Satre, subdirectora adjunta de Museos Estatales del Ministerio de Cultura (12 de marzo).

En colaboración con el programa ‘Rutas del Almendro en Flor Filabres Alhamilla-Nacimiento’, realizará dos rutas especiales: “Almendros en flor en Lubrín” (27 de febrero) y “Almendros en flor en Alcudia de Monteagud” (6 de marzo), ambas guiadas por el coordinador del programa Diego García Campos.

En el apartado de visitas y viajes, se realizará en la provincia de Granada la ruta “Guadix monumental y el Castillo de la Calahorra” (21 de marzo), por el escritor Carlos Javier López Martín.

Con el programa “Dinamiz-arte”, habrá visita de “A Toda Vela en el MUREC” (22 de febrero) con la historiadora del arte, María Dolores Durán, de Amigos de la Alcazaba. También enmarcado habrá visita a la exposición “Los carteles de la Transición, 1979-1982” (17 de febrero), guiada Javier Garcia Moreno, comisario de la muestra, que se expone en Diputación Provincial.

La egiptología estará presente con la conferencia “Últimos descubrimientos de un proyecto andaluz en la frontera sur del Antiguo Egipto” (20 de marzo), por Alejandro Jiménez, director de la Misión Española en Egipto Qubbet el Hawa, en colaboración con Museo de Almería.

Finalmente, el 26 de marzo, se realizará la conferencia “Una casa de película”, en la Casa del Cine, por Francisco Verdegay, coordinador de musealización de la Casa del Cine y autor de su Memoria Histórica.

Avance de actividades tras la Semana Santa

La actividad con Amigos de la Alcazaba nunca decae y ya se esboza también un amplio programa de propuestas a medio plazo, pasada la Semana Santa.

Del 6 al 10 de abril. Se realizará el viaje “Tras las huellas de Isabel la Católica”, por Segovia, Zamora, Valladolid y Ávila, coordinado por Gregorio Fernández.

Del 1 al 3 de mayo, serán anfitriones de la visita de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, de la que Amigos de la Alcazaba es Delegación Provincial.

Volverán las Jornadas de Egiptología con su quinta edición, este año dedicadas a los “Templos egipcios. La casa de los dioses”, con eminentes egiptólogos nacionales y en colaboración con Museo de Almería.

Del 28 mayo al 8 de junio hay preparado un nuevo viaje a “Armenia y Georgia. Donde el Cáucaso toca el cielo”, con la coordinación de Francisco Verdegay.