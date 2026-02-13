El Centro Andaluz de las Letras convoca a Raúl Quinto en la Biblioteca Villaespesa para la lectura de poemas de su último libro

El autor, una voz imprescindible de la poesía española, estará acompañado de un nutrido grupo de autores el 17 de febrero

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, organiza una cita con Raúl Quinto, un referente de la poesía española de este siglo. El autor leerá poemas de su último libro titulado ‘Un idioma siempre al borde de la extinción. Poesía 2002-2026’ (Bella Varsovia), arropado por un buen número de escritores que también leerán sus textos. Los invitados son Isabel Giménez Caro, Juan Manuel Gil, Juan Pardo Vidal, Germán Guirado, Rubén Martín, Toño Jerez, Sr. Curri, Ana María Romero Yebra, Liborio Martínez, Ezequiel Giménez, Ana Tapia, Israel-Leví Aragón Padilla. La actividad está prevista el martes 17 de febrero a las 19 horas en la Biblioteca Pública Provincial Francisco Villaespesa.

‘Un idioma siempre al borde de la extinción’ aglutina toda la producción poética hasta la fecha de Raúl Quinto desde que en 2002 apareciera su primer poemario ‘Grietas’. Contiene también los seis títulos que le siguieron, ‘Poemas del Cabo de Gata’, ‘La piel del vigilante’, ‘La flor de la tortura’, ‘Ruido blanco’, ‘La lengua rota’, y ‘Sola’. Además, incluye una antología de poemas dispersos y un librito inédito, escrito durante los días del confinamiento, titulado ‘Cuaderno de la peste de 1348’, que aparece aquí por primera vez. A través de un trabajo depurado y en continua transformación ‘Un idioma siempre al borde de la extinción’ recoge los temas que recorren toda la obra del autor, la historia, el poder, la incomunicación, la identidad, el horror y la belleza.

Raúl Quinto fue uno de los coordinadores de la Facultad de Poesía José Ángel Valente y ha colaborado como crítico en publicaciones como ‘Quimera’. Además de su obra poética, ha publicado libros de prosa híbrida como ‘Idioteca’, ‘Yosotros’, ‘Hijo’ y ‘La canción de NOF4’.

En 2023 publicó ‘Martinete del rey sombra’ con el que ganó el Premio Nacional de Narrativa 2024, el Premio de la Crítica 2023 y el Premio Cálamo Otra Mirada 2023. Su última obra narrativa es ‘La ballena azul’, publicada en 2025 y nominada al Premio Andalucía de la Crítica 2026 que se fallará en el Centro Andaluz de las Letras. Más información sobre la actividad en www.centroandaluzdelasletras.es.