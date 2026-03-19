Andalucía amplia la gratuidad de la educación infantil a niños de un año en toda su red de escuelas infantiles

Moreno anuncia que la medida será ya aplicable a partir del próximo curso escolar y supondrá un ahorro para las familias de 2.645 euros por alumno

Andalucía extenderá de cara al próximo curso escolar 2026-2027 la gratuidad de la educación infantil a los niños de un año de edad, ampliando así una medida que ya se encuentra en vigor, a la que actualmente ya se acogen los pequeños que tienen 2 años, y que supondrá un ahorro para las familias andaluzas que puede alcanzar los 240 euros al mes por hijo, y hasta 2.645 euros en un curso de once meses.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su visita al Centro de Educación Infantil de Los Molares, en Sevilla, que acaba de completar la ampliación de unas instalaciones en las que ha pasado a acoger al doble de alumnos: ha pasado de contar con tres aulas a seis, de tener una capacidad de 41 plazas a 81 y de presentar una plantilla, entre maestros y técnicos de educación infantil, que dobla la anterior.

“Damos así un nuevo paso en una hoja de ruta clara. Ya este curso hemos hecho gratuito este servicio para niños que tienen dos años. Y mi compromiso es extenderlo en un futuro a los de 0 años. Hasta 130.000 niños de 1 y 2 años y sus familias se podrán beneficiar de la gratuidad el próximo curso. Una gratuidad que, esperamos, animará a escolarizar al doble de niños que hoy están en las aulas (y pasar de 38.000 matriculados este año a 64.000 potenciales). Hablamos de una medida que favorece la conciliación, que ayuda especialmente a las familias trabajadoras y que refuerza algo esencial: que el lugar de nacimiento o la renta familiar no condicionen las oportunidades educativas desde los primeros años de vida”, ha afirmado el presidente de la Junta.

Más allá del respaldo económico, Moreno ha explicado cómo se viene reflejando en diferentes indicadores la apuesta del Gobierno andaluz, año tras año, por mejorar la calidad y las condiciones del sistema educativo andaluz. “Hoy tenemos los mejores datos de la historia: el abandono escolar temprano en Andalucía es del 14,5 por ciento, mínimo histórico y baja a la mitad la distancia con Europa. La titulación juvenil está en el 77 por ciento, diez puntos más desde 2018 y cerca de la media nacional. Y la tasa de ‘ninis’, en el 13,3 por ciento, es la más baja desde 2007 (boom del empleo en la construcción). Por eso, animo a las familias a inscribir a sus hijos en el proceso de escolarización que empezará el 1 de abril y que permanece abierto todo el curso”, ha pedido el presidente.

En la provincia de Almería, la ampliación de la gratuidad de la educación infantil beneficiará potencialmente a 13.687 de los que 6.673 son menores de un año y 7.014 de dos años.

Andalucía cuenta con una red de 2.197 centros que imparten el primer ciclo de infantil, entre los que se encuentran las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y los centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil.

En cuanto a la ampliación del centro escolar que ha visitado en la localidad sevillana de Los Molares, Moreno ha explicado los detalles de la inversión realizada: “Se han destinado más de 327.000 euros en total, una inversión que ha contado con dos subvenciones de la Junta de Andalucía de más 255.000 euros, con cargo a los fondos europeos Next Generation, tanto para la obra como para el equipamiento”.