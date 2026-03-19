El Ayuntamiento presenta el dispositivo de la Semana Santa 2026 con importantes novedades y un amplio refuerzo de seguridad y serviciosLa Carrera Oficial regresa al Paseo de Almería y se impulsa una celebración más accesible, cultural y “cardiosegura”, consolidada como referente turístico nacional



El Ayuntamiento de Almería ha presentado hoy el dispositivo general de la Semana Santa 2026, en un acto encabezado por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, junto a la concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, y el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, José Rafael Soto.

Durante la presentación, la regidora ha destacado el trabajo coordinado de todas las áreas municipales para ofrecer una Semana Santa “segura, organizada, limpia y a la altura de una celebración que combina tradición, patrimonio, arte y atractivo turístico”, subrayando además su capacidad para atraer a miles de visitantes y dinamizar la economía local.

Entre las principales novedades que la alcaldesa ha enumerado en esta presentación, sobresale el regreso de la Carrera Oficial al Paseo de Almería, recuperando uno de los enclaves más representativos de la ciudad. Asimismo, se incrementa el número de localidades hasta las 2.492 sillas, distribuidas entre el propio Paseo, General Tamayo, Plaza Virgen del Mar y Plaza de la Catedral. También a lo largo del recorrido se emplazarán tres plataformas para personas con movilidad reducida: en Paseo de Almería, General Tamayo y Plaza de la Catedral.

En materia de seguridad, el dispositivo incorpora importantes avances con una Semana Santa “cardiosegura”, que contará con desfibriladores semiautomáticos, entregados ya a Hermandades y Cofradías, y formación específica en reanimación cardiopulmonar para más de 200 miembros de hermandades. A ello se suma un operativo especial desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, con refuerzo policial, control de accesos, regulación del tráfico y cobertura sanitaria.

Como siempre, el vallado y las zonas de asientos irán forradas en terciopelo burdeos, con cerca de 400 faldones con los escudos del Ayuntamiento y de la Agrupación de Cofradías, y que son los mismos que se reparten para engalanar los balcones de los itinerarios. También habrá un servicio de azafatas y de vigilancia para atender a los ciudadanos en la carrera oficial.

Mantenimiento recorridos procesionales

El Ayuntamiento ha actuado también en la mejora de los recorridos procesionales, con trabajos de renovación de pavimentos, adecuación de aceras, retirada de elementos que dificultan el paso y actuaciones de mantenimiento urbano. Estas mejoras se complementan con un refuerzo del dispositivo de limpieza, que contará con equipos manuales y mecanizados, una veintena de trabajadores y maquinaria específica, incluyendo sistemas de limpieza a presión, con empleo de vapor, para suelos de piedra natural.

Además, la ciudad se prepara para lucir su mejor imagen “con la plantación de 15.000 unidades de plantas ornamentales y actuaciones de poda en cerca de 470 árboles y palmeras, favoreciendo tanto la estética urbana como la seguridad de los desfiles procesionales”, ha explicado la alcaldesa.

Junto al dispositivo organizativo, la Semana Santa 2026 contará con una amplia programación cultural y de ocio. Entre las actividades programadas para las próximas fechas destacan la exposición de fotografía cofrade (FOCOAL), la original muestra de Semana Santa de Playmobil, visitas guiadas a templos y sedes de hermandades, así como la tradicional Muestra de Saetas. A ello se suma el XXIII Ciclo de Música Sacra, que ofrecerá once conciertos en distintos espacios de la ciudad, reforzando el carácter cultural de la celebración.

Asimismo, la ciudadanía y los visitantes podrán seguir todos los detalles a través de la aplicación ‘Geopasos’, APP disponible en los sistemas IOS y Androi que facilitará información en tiempo real sobre recorridos y localización de las procesiones. De cara a la información de los diferentes desfiles se han editado, con la colaboración de Cajamar y la Agrupación de Cofradías, 15.000 programas de mano.

Como novedad lúdica, regresan también las ‘Holy Cards Almería 2026’, con miles de álbumes y cromos que fomentan la participación, especialmente entre los más jóvenes.



La alcaldesa ha querido agradecer la implicación de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, de las 23 hermandades de la ciudad y de las cerca de 7.000 personas que hacen posible esta celebración, así como el trabajo de los servicios municipales, fuerzas de seguridad, comerciantes y hosteleros.

Finalmente, ha trasladado su confianza en que Almería volverá a vivir una Semana Santa “intensa, participativa y emocionante”, consolidando su crecimiento y su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Alma de la ciudad

Por su parte, el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, José Rafael Soto, ha destacado que Almería se prepara para vivir una Semana Santa 2026 marcada por la “ilusión renovada”, el crecimiento patrimonial y la consolidación organizativa fruto del trabajo conjunto entre Ayuntamiento, Obispado y las propias Hermandades.

Durante su intervención, Soto ha subrayado el ambiente previo que ya se vive en la ciudad, con parroquias y casas de hermandad inmersas en los preparativos, y puso en valor el esfuerzo “silencioso y constante” de las corporaciones, que este año vuelven a enriquecer la Semana Santa con numerosos estrenos y mejoras en sus cortejos y patrimonio.

En este capítulo ha mencionado a “la Borriquita, con su parihuela nueva y el bordado del respiradero; Los Ángeles, que continúa el tallado de su misterio;

la Santa Cena, que incorpora una magnífica túnica bordada y nuevas túnicas de nazareno; Pasión, con la restauración de piezas fundamentales de su cortejo;

la Coronación, avanzando en el dorado de su paso;

o el Amor, con nuevas dalmáticas, un humeral y mobiliario para mejorar el servicio del Martes Santo, entre otras novedades.

En la misma línea de la alcaldesa, ha destacado igualmente la vuelta al Paseo en su recorrido oficial y la implicación de Hermandades y Cofradías en el objetivo de hacer de la Semana Santa un evento “cardioasegurado”, como los principales hitos y novedades de esta edición.



El presidente también ha querido agradecer la labor de los cuerpos de seguridad, servicios municipales, voluntarios y su Junta de Gobierno, su participación directa en la organización de la Semana Santa, destacando en ella “no es solo tradición o cultura, sino identidad y alma de la ciudad”.

Finalmente ha invitado a almerienses y visitantes a vivir la Semana Santa con emoción, respeto y participación, reivindicando esta celebración como un símbolo de unión y orgullo colectivo para toda la ciudad.