Diego Cruz acompaña a la hermandad Rosario del Mar en el 25º aniversario de la Bendición de Nuestro Padre Jesús de la Penas

El concejal de Cultura asistió a la inauguración de los actos, en la Parroquia de San Juan, donde se presentó el logotipo

La hermandad Rosario del Mar inauguró anoche, miércoles, los actos con motivo del 25º aniversario de la Bendición de Nuestro Padre Jesús de las Penas en el abandono de sus discípulos. Por tal motivo, se celebró una misa en su sede canónica, la iglesia parroquial de San Juan Evangelista en la que, además, se presentó el logotipo oficial del XXV aniversario, obra de Alejandro Valverde.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, asistió al acto en representación del Ayuntamiento de Almería y acompañó a la hermana mayor, María Luisa Muñoz del Pozo. Diego Cruz le felicitó por “la labor que realiza la hermandad Rosario del Mar durante todo el año y la belleza estética y el simbolismo del logotipo con el que conmemorarán el 25º aniversario”.

Diego Cruz ha recordado “la estrecha colaboración que existe entre el Ayuntamiento y las hermandades y cofradías de Almería durante los doce meses del año, y que se intensifica en la Semana Santa”.

La Iglesia de San Juan estaba llena de hermanos y hermandas de Rosario del Mar, que mostraron su satisfacción con el nuevo logotipo que les acompañará durante el 25º aniversario de la Bendición de Nuestro Padre Jesús de las Penas.