Andalucía lidera las exportaciones de frutas y hortalizas de España, con un récord de 5.052 millones y una subida del 11,6%

La comunidad acapara el 41% de las ventas al exterior del país en el primer semestre del año, con el mayor crecimiento de las cinco comunidades más exportadoras e incrementos en cinco provincias

Almería lidera ymarca récord con el 50% de las exportaciones y los pimientos disparan sus ventasen el primer puesto con 745 millones y una subida del 20,8%

Las exportaciones hortofrutícolas de Andalucía alcanzaron los 5.052millones de euros entre enero y junio de 2025, su mejor registro para un primer semestredesde que se tienen datos homologables (1995), gracias a un crecimiento interanual del 11,6%, la mayor subida de las cincocomunidades más exportadoras y más de 2 puntos superior al crecimiento mediode España (9,5%).

En el primer semestre de 2025, el hortofrutícola andaluz lideró, así, el ranking nacional, con el 41% de todas las ventas de frutas y hortalizas de España al mundo(12.286 millones), 16,7 puntos por encima de laComunidad Valenciana (24,4%) y 23,8 puntos más que la Región de Murcia (17,3%), la tercera del ranking.

Estas cifras representan un récord histórico para las ventas de frutas y hortalizas andaluzas en el mundo en el primer semestre del año, lo que evidencia la gran contribución de este al sector exterior andaluz y de la economía en general, ya que concentra el 23,7% de todas las exportaciones de Andalucía en este periodo, y el 55% de las agroalimentarias. Además, el sector aporta un saldo positivo a la balanza comercial con el exterior de 4.225 millones de euros.

Cinco de las ocho provincias presentan crecimientos en sus ventas en este periodo y cuatro lo hacen con cifras récord, lo que refleja la cohesión territorial que genera el sector.Además, entre enero y junio de 2025 se aprecian crecimientos interanuales en ocho de los 10 primeros capítulos de la cesta exportadora hortofrutícolaandaluza al mundo, seis de ellos en registros históricos.

Encabeza la listalos pimientos, con 745 millones de euros (14,7% del total) y un notable incremento del 20,8% respecto a enero-junio de 2024,lo que los lleva a registrar cifras históricas para el periodo; le siguen las fresas, con 657 millones (13%) y un crecimiento del 8,9%, también con cifras nunca alcanzadas; y los arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género vaccinium, con 500 millones (9,9%) y un aumento del 24,9%, la subida más destacada entre los primeros diez productos que la sitúa en números récord.

Asimismo, los tomates ocupan el cuarto puesto, con 495 millones (9,8%) y un crecimiento del 4,4%; seguidos de pepinos y pepinillos, con 465 millones (9,2%) y un incremento del 22,1%,el segundo mayor del Top 10, con datos nunca alcanzados para un enero-junio. En sexta posición están las frambuesas, zarzamoras y moras, que suman 305 millones (6% del total), aunque con una leve caída del 1,4%; seguidas de los aguacates,con243 millones (4,8%) y un crecimiento del 16,3% para llegar a las mejores cifras de su historia en estos meses.

Completan los primeros diez productos, calabazas y calabacines, con 238 millones (4,7%) y una ligera disminución del 0,6%; sandías, con 198 millones (3,9%) y un aumento del 21,2%, con récord histórico; y naranjas, con 112 millones (2,2%) y un crecimiento del 11,3% en décima posición.

Almería lidera y Córdoba, la que más crece

El protagonismo exportador del agro andaluz es compartido, de manera que cinco de las ocho provincias incrementan sus ventasen el primer semestre del año, y cuatro de ellas lo hacen alcanzando registros históricos: Almería, Córdoba, Huelva y Málaga.

Almería lidera las ventas con un récord histórico de 2.518 millones de euros, representando el 50% del total andaluz y un crecimiento del 15,5% respecto al mismo periodo del año anterior, el tercero mayor entre todas las provincias. Huelva le sigue con 1.411 millones (27,9% del total) y un incremento del 12,7% que la lleva a cifras nunca vistas en un primer semestre del año.

Málaga muestra un notable avance del 16,1%, el segundo mejor, alcanzando los 311 millones (6,2% del total) para alcanzar cifras de récord; seguida de Sevilla, con 294 millones (5,8%), con un descenso del 11%; y Granada,que creceun 3,6%, sumando 271 millones de euros (5,4%).

Cádiz es la sexta provincia exportadora con 132 millones (2,6%) y una caída del 5,2%; seguida de Córdoba, que destaca con un aumento del 26,8%, el mayor de todas las provincias, con 108 millones (2,1% del total) para llegar a registros históricos para un periodo enero-junio. Jaén es la provincia con menor peso exportador, 6,4 millones (0,1%), con un retroceso del 11%.

Europa, mercado natural

Las frutas y hortalizas de Andalucía llegan hasta 87 países, pero es Europa la que concentra el 99% de las ventas internacionales. Alemania se mantiene como primer destino, con 1.598 millones de euros (31,6% del total) y un incremento del 11,1% respecto a enero-junio de 2024; Francia le sigue con 712 millones (14,1%) y un crecimiento del 11,4%; y Países Bajos, con 587 millones (11,6%) y una subida del 13,5% en este primer semestre del año.

El Reino Unido ocupa el cuarto puesto con 539 millones (10,7%), aunque registra un ligero descenso del 0,8%; seguido de Portugal, que alcanza los 227 millones (4,5%), con un notable aumento del 26,1%, el tercero mejor entre los primeros diez mercados; mientras que Italia suma 220 millones (4,4%) y crece un 6,1% respecto al primer semestre de 2024.

Polonia se sitúa en séptimo lugar con 206 millones (4,1%) y un incremento del 14,8%.

Completan la lista Suiza, con 157 millones (3,1%) y la mayor subida entre los diez primeros destinos, un 34%; Bélgica, con 124 millones (2,5%) y un crecimiento del 3,2%; y Austria, con 122 millones (2,4%) y un aumento del 26,9%,el segundo mayor del Top 10.

Dentro del Top 30 destacan los incrementos a doble cifra de mercados como Grecia (27.º) con un incremento de más del doble (+132%); Bulgaria (28.º), que sube un 76%; Lituania (20.º) con un crecimiento del 43%; Eslovenia (29.º) con un alza del 43%; o Croacia (21.º) con un avance del 41%.

Estos datos derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresaelaboradas para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de la agencia pública Andalucía TRADE.