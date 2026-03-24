Antas impulsa una de las mayores actuaciones en infraestructuras urbanas de su historia ‘Antas, marzo de 2026’

Manuel Jesus Picazos Salvador

El municipio de Antas ha puesto en marcha una de las intervenciones más relevantes de los últimos años en materia de infraestructuras urbanas, con una inversión de 981.800 euros destinada a la renovación integral de redes y mejora del espacio público.

El diputado de Fomento, Antonio J. Rodríguez, visitó recientemente la localidad con motivo del inicio de las obras, una actuación que permitirá modernizar las redes de abastecimiento y saneamiento, optimizar el uso del agua y avanzar hacia un modelo urbano más eficiente, accesible y sostenible.

El proyecto incluye la sustitución completa de las conducciones antiguas, con el objetivo de reducir averías y pérdidas en la red, así como la ejecución de una nueva red de pluviales que mejorará la evacuación del agua en episodios de lluvia, evitando acumulaciones y reforzando la seguridad en la vía pública.

Las actuaciones se completarán con el soterramiento de las redes de alumbrado público y telecomunicaciones, la renovación de pavimentos y la mejora de la accesibilidad en calles de trazado tradicional.

Los trabajos afectarán a un amplio conjunto de vías del casco urbano, entre ellas Pedro Cuesta, Macura, Amparo Artero Martínez, Isabel Casquet, Argar, del Río, de la Paloma, del Carmen, de la Estación, del Jardín, del Águila, del Mar y el Camino de Jauro, lo que supondrá una notable mejora funcional y estética del entorno urbano.

El alcalde de Antas ha subrayado la importancia de esta intervención, destacando que se trata de “una actuación necesaria y prioritaria que permitirá mejorar la calidad de vida de los vecinos y garantizar infraestructuras más modernas y eficientes”. Asimismo, ha agradecido la colaboración de la Diputación de Almería, cuyo apoyo técnico y financiero resulta fundamental para la ejecución del proyecto.

El Ayuntamiento de Antas reafirma con esta actuación su compromiso por seguir avanzando en la modernización y sostenibilidad del municipio, fortaleciendo los servicios básicos y la calidad del espacio público.

Ficha técnica del Proyecto:

– Programa: Planes Provinciales 2023-2027 de la Diputación de Almeria.

– Inversión total: 981,800 €

– Duración estimada de las obras: 7 meses

– Actuaciones principales:

Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento,nueva red de pluviales,soterramiento de servucios,mejora de pavimentos y accesibilidad y embellecimiento.