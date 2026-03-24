El PSOE denuncia que el Ayuntamiento carece de un plan para el tráfico futuro del entorno del Paseo un año y dos meses después de iniciar la obra

Una respuesta del equipo de Gobierno al PSOE reconoce que actualmente están en fase de “análisis” las afecciones actuales y futuras

Enríquez: “Primero cortan, luego improvisan y ahora, con la obra avanzada, dicen que están ‘estudiando’ la movilidad”.

“El estudio solicitado está en fase de análisis y evaluación técnica”. Es la respuesta que ha recibido el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Raúl Enríquez, a la solicitud del Grupo Socialista del plan de tráfico del Ayuntamiento para las calles del entorno del Paseo, una vez finalicen las obras.

Según su valoración política, “primero cortan, luego improvisan y ahora, con la obra avanzada, dicen que están ‘estudiando’ la movilidad actual y futura. Los vecinos no pueden vivir cada día con la incertidumbre de por dónde se entra o se sale de su casa o cómo lo van a poder hacer una vez la obra haya terminado”.

Enríquez ha recordado que, antes del inicio de las obras, el PSOE ya solicitó información sobre si existía un estudio o un plan para organizar el tráfico ante la interrupción de una arteria fundamental de la ciudad. “La contestación fue sorprendente: nos dijeron que no había ningún estudio, que con el tráfico tal y como estaba regulado y con el sentido de las calles adyacentes sería suficiente, y que estaban preparadas para soportarlo”, ha explicado.

Para el edil socialista, la realidad ha demostrado lo contrario. “Conforme han ido avanzando las obras se ha vivido un desconcierto total: falta de señalización, ausencia de Policía Local en momentos clave y cambios en el sentido de las calles sin avisar, hasta el punto de que se ha dejado aislada a una parte de la ciudad”, ha señalado.

El concejal del PSOE ha subrayado especialmente la situación de los vecinos y usuarios del Casco Histórico y calles próximas, que “han tenido y tienen muchos problemas para acceder a sus viviendas y para organizar su día a día”.

“Es como salir de casa sin saber si hoy la calle está abierta, si se puede pasar o si hay que dar una vuelta enorme. Y eso, en una ciudad como Almería, no es razonable”, ha añadido.

Enríquez ha criticado que, ante la insistencia del PSOE para conocer qué iba a ocurrir con el tráfico, el Ayuntamiento haya respondido que ahora es cuando se está estudiando un plan de movilidad “que contemple las afecciones actuales y futuras en el entorno del Paseo”, según se puede leer en la respuesta.

“Estamos hablando de un año y dos meses después de cortar una de las arterias principales de la ciudad. Lo lógico es planificar antes y acompañar la obra con medidas claras, no llegar tarde cuando los problemas ya los están sufriendo los vecinos”, ha insistido.

Desde el Grupo Municipal Socialista reclaman al equipo de gobierno que actúe “con seriedad y sentido común” y han pedido:

– Un plan de movilidad completo y público para el entorno del Paseo, con alternativas y recorridos claros.

– Señalización suficiente y estable, evitando cambios continuos sin comunicación previa.

– Presencia efectiva de Policía Local en puntos conflictivos y horas de mayor tránsito.

– Información diaria y transparente a vecinos, comerciantes y usuarios: calles cortadas y accesos habilitados.

– Garantías para que los servicios de emergencias y los servicios públicos puedan actuar “sin demoras ni bloqueos”.

“Nadie discute que las obras pueden generar molestias, pero lo que no se puede aceptar es la improvisación”, ha indicado Enríquez. “Almería necesita planificación, coordinación y respeto por la vida cotidiana de la gente: por quien lleva a un niño al colegio, por quien entra a trabajar, por quien vive en el Casco Histórico o por quien necesita una ambulancia”, recalca.