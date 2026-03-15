Aprobada inicialmente la ampliación del Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos con la incorporación de 127 nuevos bienes

El documento se someterá a información pública durante 30 días para la presentación de alegaciones, trámite previo a su aprobación definitiva por el Pleno



La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado inicialmente el proyecto de ampliación del Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos que complementa el Plan General de Ordenación Urbana de 1998 (PGOU-98), incorporando y actualizando un total de 127 bienes patrimoniales del municipio.

Esta ampliación supone la mayor incorporación de bienes al Catálogo municipal desde la aprobación del vigente PGOU, reforzando el compromiso municipal con la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico, arquitectónico y etnológico de la ciudad.

Tras su aprobación inicial, el documento será sometido a información pública durante un plazo de 30 días, a contar desde el día hábil siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial y en el portal web de la administración territorial y urbanística. Durante este periodo, cualquier persona interesada podrá examinar el expediente y presentar las alegaciones que estime oportunas.

Asimismo, el acuerdo contempla el llamamiento a los propietarios de los terrenos incluidos en el ámbito de la ampliación, quienes serán informados del inicio y duración del periodo de exposición pública mediante comunicación dirigida al domicilio que figure en el Registro de la Propiedad o en el Catastro.

Incorporación de patrimonio arquitectónico y etnológico

El documento aprobado incorpora 76 inmuebles de patrimonio arquitectónico y 51 fichas de patrimonio etnológico, ampliando la protección municipal a elementos que forman parte de la memoria histórica y cultural del municipio. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa avanzando en la actualización del Catálogo municipal y en la protección y conservación del patrimonio urbano y territorial, compatibilizando su preservación con la mejora de las condiciones de habitabilidad y el desarrollo urbano de la ciudad.

En el ámbito arquitectónico, los edificios incluidos se integran en distintos niveles de protección establecidos en el Catálogo municipal:



• Nivel 3 (Protección Tipológica). Este nivel garantiza la conservación de la fachada, la primera crujía y elementos tipológicos como patios o escaleras. 8 edificios.

Calle Alcalde Muñoz, 18. Colegio de la Milagrosa

Calle Gran Capitán, 63. Las Adoratrices.

Calle Gerona, 39

Calle la Reina, 54

Calle Méndez Nuñez, 13

Calle Méndez Nuñez, 15

Calle Reyes Catolicos, 25

Calle Santo Zarate, 1

• Nivel 4 (Protección Parcial): 42 edificios, con conservación obligatoria de fachada. 42 edificios.

Calle Antonio Vico, 36

Calle Alcalde Muñoz, 14

Calle Almedina, 30

Calle Almedina, 38

Calle Almedina, 40

Calle Ana Franco, 4

Calle Berenguel, 43

Calle Berenguel, 45

Calle Borja, 8

Calle Las Cruces, 4

Calle las Cruces, 6

Calle las Cruces, 16

Calle las Cruces, 18

Calle Descanso, 12

Calle Descanso, 15

Calle Descanso, 23

Calle Gran Capitán, 13

Calle General Luque, 31

Calle Hermanos Oliveros, 26

Calle Hermanos Oliveros, 28

Calle Huerfanas, 16

Calle Jimenez, 22

Calle Lucero, 14

Calle Moreda, 8

Calle Moreda, 9

Calle Moreda, 10

Calle Moreda, 12

Calle Moreda, 20

Calle Moreda, 22

Calle Murcia, 91

Calle Narvaez, 20

Calle la Palma, 55

Calle Rafaela Jimenez, 4

Calle Rafaela Jimenez, 6

Calle Rafaela Jimenez 8

Calle Rafaela Jimenez 10

Calle San ildelfonso 51

Calle San Ildelfonso 59

Calle San Ildelfonso 21

Calle San Ildelfonso 23

Calle Santo Zarate 14

Calle Santo Zarate 18

• Nivel 5 (Protección Ambiental): 25 edificios, valorados por su integración en el entorno urbano, en calles como Clarín, Fructuoso Pérez, Lepanto o San Ildefonso.

Calle Alcalde Muñoz, 8 Calle Alcalde Muñoz, 10 Calle Almedina, 12 Calle Arriza, 17 Calle Chantre, 17 Calle Clarín, 10 Calle Clarín, 12 Calle Clarín, 18 Calle Clarín, 20 Calle Domínguez, 2 Calle Federico de Castro, 8 Calle Federico de Castro, 71 Calle Fructuoso Pérez, 5 Calle Gran Capitán, 66 Calle Gordito, 6 Calle Jardín, 5 Calle Jardín, 7 Calle Jesús de Perceval, 38 Calle Judia, 12 Calle Lepanto, 39 Calle Marquéz, 16 Calle la Palma, 73 Calle Ramos, 15 Calle Ramos, 28 Calle San Ildelfonso, 17



• Nivel 6 (Protección de Elementos Arquitectónicos): 1 elemento.

Calle Descanso, 4



Muchos de estos inmuebles se localizan en el Conjunto Histórico de la ciudad y su entorno, reforzando la preservación de espacios urbanos de especial valor patrimonial.

En cuanto al patrimonio etnológico, la ampliación incorpora o actualiza elementos como murallas, torreones, torres vigía, aljibes, balsas o enclaves arqueológicos, ampliando la protección a infraestructuras históricas vinculadas al territorio y a la evolución histórica del municipio.

Alcazaba de Almería. Nivel 1 Muralla Alcazaba de Almería. Nivel 1 Muralla del Cerro de San Cristóbal. Nivel 1 Restos de Muralla de la Fuentecica. Nivel 1 Torre de Calle Impresores. Fortificaciones Muralla Calle Arquimedes. Fortificaciones Muralle Calle Maromeros. Fortificaciones Muralla Calle Huertas Cardenas. Fortificaciones Torreón derecho Avda del Mar. Fortificaciones Torreón izquierdo Avda del Mar. Fortificaciones Torres de la calle Valdivia. Fortificaciones Torre calle Ruano. Fortificaciones Lienzo de Muralla en plaza Marino Alvarez. Fortificaciones Muralla Parque Nicolás Salmerón y General Luque, fortificaciones Muralla Parque Nicolás Salmerón esquina calle Poniente, fortificaciones Muralla Parque Nicolás Salmerón esquina calle Chafarinas, fortificaciones Muralla Parque Nicolás Salmerón, 58.Fortificaciones Muralla Parque Nicolás Salmerón esquina calles Curz y Alborán. Fortificaciones Muralla Parque Nicolás Salmerón esquina calle de La Reina. Fortificaciones Muralla Palacio Marqueses de Cabra. Nivel 2 Muralla Parque Nicolás Salmerón esquina calle Santísima Trinidad. Fortificaciones Muralla calle Álvarez de Castro, 32. Fortificaciones Muralla Plaza López Falcón. Fortificaciones Restos de muralla en calle Rueda López. Fortificaciones Restos de muralla en calle Méndez Núñez, 19. Fortificaciones Restos de muralla en Mercado Central. Fortificaciones Restos de muralla en Paseo de Almería, 1. Fortificaciones Muralla en Puerta Purchena. Fortificaciones Muralla en Plaza Manuel Pérez García. Antigua Puerta de Bab-Bayyana. Fortificaciones Aljibe en calle Tenor Iribarne. Aljíbes Árabes. Nivel 1 Aljibe en Plaza de la Catedral, 8. Nivel 2 Aljibe Valle de La Hoya. Calle Chamberí. Nivel 1 Balsas de salazón romanas. Centro Interpretación Puerta de Almería. Nivel 1 Mihrab y quibla de la Mezquita Califal. Iglesia San Juán. Nivel 1 Torre de Cárdenas. Nivel 1 Torre de La Garrofa. Nivel 1 Castillo de San Telmo. Nivel 1 Torre del Perdigal. Nivel 1 Torre Torregarcía. Playa de Torre García. Nivel 1 Castillo de San Miguel. Torre de San Miguel. Nivel 1 Cortijo Nuevo. Camino de Buena Vista o Mazaroque. Nivel 1 Yacimiento romano de Torre García. Balsas de salazón. Nivel 1 Pozo de Torre García. Rambla de las Amoladeras. Nivel 2 Los Arenales. Llanos del Alquián. Nivel 2 Venta del Pino. Yacimiento arqueológico. Nivel 1 El Cigarrón. Minas Romanas de Lapis Specularis. Cueva de los Juanorros. Nivel 2 Torre Serena. Cortijo de Torreserena. Nivel 1 Palmo de Salas. Monte Palmo de Salas. Nivel 2 Puente de la Rambla del Torrejón. Puente de Bayyana. Nivel 1 Sagrado Corazón de Jesús. Cerro San Cristóbal. Nivel 1 Monumento a los Mártires de la Libertad. Nivel 1

