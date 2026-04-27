Abierta hasta el 4 de mayo la licitación de las obras de iluminación de caminos rurales en Paraje Trafaliñas, en La Cañada

El contrato para esta actuación, que incluye la instalación de 69 puntos de luz a lo largo de 1,7 km de caminos rurales, cuenta con un presupuesto base de algo más de 126.000 euros y cinco meses de plazo de ejecución

El Ayuntamiento de Almería ha publicado la licitación de las obras de alumbrado exterior de los caminos rurales, de titularidad municipal, en paraje Trafaliñas, en La Cañada, un proceso de contratación al que las empresas interesadas podrán concurrir hasta el próximo 4 de mayo, fecha en la que finaliza el plazo de presentación de ofertas.

El contrato, aprobado en Junta de Gobierno Local, cuenta con un presupuesto base de licitación de 126.180,11 euros y un plazo de ejecución de cinco meses a partir del acta de replanteo.

Con ello, el Ayuntamiento de Almería viene a dar continuidad a dos fases anteriores que han permitido la iluminación de los caminos rurales dentro del ámbito que conforman Paraje Guillén, Cortijo Cintas, Camino Vidal y en Paraje Ferris, donde actualmente se viene actuando, obras estas que se encuentran ya en su recta final.

El procedimiento de licitación sigue a la aprobación en su día, también en Junta de Gobierno Local para su faseado, de los proyectos tanto para la ejecución de las obras de Paraje Ferris y Paraje Trafaliñas. En este caso, la inversión realizada cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Almería, a través de la subvención otorgada para los trabajos de alumbrado y como parte del Plan de Acondicionamiento de Caminos Rurales.

De acuerdo al proyecto aprobado, las obras que ahora se van a licitar incluyen la instalación de 69 puntos de luz sobre unos 1.700 metros de caminos rurales. La instalación de todos los puntos de luz supone, además, la acometida de obra civil: canalización subterránea, arquetas, cimentación, instalación de contadores…

En total, la ejecución de estos proyectos supondrá la instalación de 306 luminarias extendidas a lo largo de algo más de ocho kilómetros de caminos rurales y una inversión de más de 500.000 euros, en colaboración con la Diputación. La intención municipal es continuar en años sucesivos ampliando los caminos rurales iluminados.