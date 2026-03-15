La Orquesta Filarmónica de Málaga desata las risas en el Auditorio con la divertida locura de su “Allegro”

El ciclo ‘Andalucía Sinfónica’, que celebra su segunda edición, volverá al Auditorio el 23 de mayo con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla gracias a la Junta, Fundación Unicaja y Área de Cultura

Una maravillosa y divertida locura en torno a la música fue la que vivió anoche el público del Auditorio Municipal Maestro Padilla de la mano de la Orquesta Filarmónica de Málaga y su ‘Allegro’. Una entretenida actuación que se salió de los márgenes habituales de la solemnidad y atención de un concierto de una orquesta clásica para deleitar a los asistentes con un desenfadado programa regado de números cómicos gracias al ‘solista’ Lolo Fernández y bajo la dirección de Miguel Márquez.

Se trata de un concierto que forma parte de la nueva edición del ciclo ‘Andalucía Sinfónica’, que se realiza por segundo año gracias al trabajo conjunto entre la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Fundación Unicaja y el Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería, que incluye estos conciertos dentro de su programación de temporada, de invierno en este caso.

Habituados a que el músico solista sea siempre el que ofrece el plus de técnica y virtuosismo a los conciertos clásicos, resulta impactante que anoche esa labor callera en el clown de un Lolo Fernández brillante de inicio a fin. Bromeó con el público, sacó a varios peques al escenario –Jairo como director o Teresa como intérprete del pollo de goma en ‘El Danubio azul’ de Strauss-, llegó a coger la batuta, tocó la máquina de escribir… y también la flauta travesera.

La naturalidad de su parte guionizada, sumado a su capacidad de improvisación guiaron cual maestro de ceremonias una velada donde también sonarían la ‘Obertura Guillermo Tell’ de G. Rossini, ‘The Entertainer’ de S. Joplin, ‘Marcha Fúnebre’ de Chopin, ‘La primavera’ de A. Vivaldi, ‘West Side History’ de L. Bernstein, ‘Danubio Azul’ de J. Strauss, ‘The Empire Strikes Back’ de J. Williams o ‘La Donna è móbile’ y el pasaje popular de la Quinta Sinfonía de Beethoven.

El segundo ciclo del ciclo ‘Andalucía Sinfónica’, que lleva a las cuatro orquestas institucionales de la Junta de Andalucía en gira por todas las provincias de la comunidad autónoma, tendrá nueva parada en Almería, en el Auditorio, el próximo 23 de mayo. Será en este caso con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y con el programa titulado ‘Tragedia y Enigma’, con Gustav Mahler como protagonista.