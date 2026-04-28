La obra ‘Dulces recuerdos’ se convierte en el cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Almería 2026 en honor a la Virgen del Mar

Durante los diez días que ha estado abierta la votación popular, ha obtenido el 38,2% de los votos frente al 34,9% de la propuesta ‘Aires de Feria’ y el 26,9% del cartel ‘Siente la Feria’

El autor de la obra ganadora del concurso es el diseñador gráfico, pintor y fotógrafo murciano Rubén Lucas García

La ciudad ya tiene cartel anunciador para la Feria y Fiestas de Almería 2026 en honor a la Virgen del Mar, que este año se celebrarán desde el 21 hasta el 29 de agosto. La obra ‘Dulces recuerdos’ ha ganado el concurso convocado por el Ayuntamiento de Almería al obtener el 38,2% del apoyo en la votación popular en la que los almerienses han podido elegir, durante diez días, cuál querían que fuera la imagen representativa de las fiestas patronales de este año.

El cartel, obra del diseñador gráfico, pintor y fotógrafo murciano Rubén Lucas García, con más de 18 años de experiencia en el sector de la publicidad y el diseño, y ganador también del concurso de 2019, ha sido el más votado entre las tres propuestas finalistas.

La segunda posición ha sido para ‘Aires de Feria’, con el 34,9% de los votos, mientras que la tercera ha sido para ‘Siente la Feria’, con el 26,9%. En total, han participado 2.266 personas.

Tal y como la ha definido su autor, se trata de una obra “que pone en valor a la mujer y al papel que juega no solo en la feria sino también en la sociedad”. “También representa un homenaje y un agradecimiento a nuestros mayores y a lo mucho que siempre nos han dado, nos dan y nos seguirán dando”. Por último, esta obra “es un guiño a todos los años que lleva realizándose la Feria de Almería y que la convierten en un destino imprescindible, una feria única, una feria con solera, con mucho arte y con mucha tradición”.

Durante los diez días que ha durado la votación popular, los almerienses tenido la oportunidad de elegir entre las tres opciones seleccionadas por el jurado, de entre las 44 propuestas presentadas al concurso. Cada usuario ha podido emitir únicamente un voto válido durante todo el proceso a través de la web almeriaciudad.es