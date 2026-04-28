AMPA San Urbano, Asociación de Vecinos La Torre y la Hermandad del Silencio ganan el concurso de las Cruces de Mayo 2026

El Ayuntamiento de Almería reparte más de 5.000 euros en premios en este certamen que contribuye a engrandecer estas fiestas tradicionales

El concurso municipal de las Cruces de Mayo ya tiene ganadores. El Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería ha dado como ganadores a la asociación de madres y padres San Urbano del CEIP San Indalecio de La Cañada, la asociación de vecinos La Torre y la Hermandad del Silencio, que recibirán, cada una, un premio de 900 euros. Este certamen contribuye a engrandecer esta fiesta tradicional que se celebra desde el pasado 23 de abril y hasta el próximo 2 de mayo.

El palmarés del concurso en el que han participado quince cruces, divididas en tres categorías, se completa en la modalidad A (Asociaciones de Padres o Alumnos de Centros de Enseñanza o Colectivos de dichos Centros) con el segundo premio al AMPA Andalusí del IES Al-Andalus; en la modalidad B (Asociaciones, entidades culturales u otros Colectivos, incluido personas físicas) se ha concedido a la Asociación de Vecinos Paraje Guillén; y en la categoría C (Agrupaciones de Hermandades y Cofradías) segundo premio a la Hermandad del Prendimiento. Cada uno de ellos con una dotación de 550 euros.

En Mayas (Asociaciones, Entidades culturales u otros colectivos, incluidos personas físicas) el primer y único premio de 430 euros ha sido concedido a la Cofradía de Estudiantes.

El jurado ha otorgado también dos accésits de 130 euros, teniendo en cuenta su originalidad en cuanto a los motivos a utilizar para decoración de la Cruz, así como la implicación de la comunidad educativa en el fomento de esta tradición, a la AMPA Peques del Alborán y a la AMPA Acordes.

El concejal de Cultura, Educación y Tradiciones, Diego Cruz, asegura que “las Cruces de Mayo son una tradición alrededor de la que se reúnen vecinos, centros escolares y hermandades y cofradías, que confeccionan con cariño y arte la Cruz en los diferentes barrios y en el centro de la ciudad, y se fomenta la convivencia”.

Como novedad, este año los seis ambigús situados en el Mirador de la Rambla cuentan con un pórtico de entrada para darle realce, con entoldado para proteger las horas de sol y con decoración con mucho color florido para que el impacto visual sea atractivo.