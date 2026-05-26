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Asalsido consolida su Torneo Solidario de Golf como una de las grandes citas deportivas de Almería

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mayo 26, 2026 4:30 pm

Rosa Maldonado

Más de un centenar de golfistas participaron en una jornada deportiva y solidaria cuya recaudación irá destinada a Residencial21.

El Torneo Solidario de Golf de Asalsido ha vuelto a demostrar su enorme capacidad de convocatoria y su consolidación como una de las grandes citas solidarias de la provincia. La 15ª edición del evento reunió este domingo a más de un centenar de golfistas en una jornada marcada por el deporte, la inclusión y la convivencia.

Organizado por el Club de Golf Costa de Almería, Alborán Golf y Asalsido, el torneo contó además con la colaboración de cerca de medio centenar de empresas que, un año más, quisieron sumarse a esta importante iniciativa solidaria.

Fin solidario

María José Torres, miembro de la Junta Directiva de Asalsido, quiso agradecer la solidaridad mostrada por todos los participantes y recordó el importante fin social al que irá destinada la recaudación del torneo.

“Este año estamos viviendo un momento muy especial en nuestra asociación con la construcción de Residencial21; un proyecto que representa el sueño de muchas familias. Cualquiera de nosotros desde que nuestros hijos son pequeños deseamos que puedan tener una vida feliz, autónoma y con oportunidades. Gracias a los Fondos Next Generation, la colaboración de las Administraciones públicas y a iniciativas solidarias como este torneo, acabamos de finalizar las obras de un espacio donde las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual podrán vivir con los apoyos que necesiten, sintiéndose seguros, acompañados y les permitirá desarrollar su propio proyecto de vida”, destacó María José quien animó a los asistentes a continuar colaborando con los distintos proyectos de la entidad.

Por su parte, Laureano Guillén, miembro de la Junta Directiva de Asalsido y uno de los organizadores del torneo, agradeció especialmente el apoyo de patrocinadores y empresas colaboradoras y destacó, un año más el “rotundo éxito de participación, lo que demuestra el enorme compromiso que existe con este evento solidario. Ha sido un día espectacular en el que el golf y la inclusión han vuelto a darse la mano”.

Además de la competición, una docena de usuarios de Asalsido participaron en un clinic de iniciación al golf impartido por los profesores David Chaves y Pablo Venegas, disfrutando así de una experiencia inclusiva y de una primera toma de contacto con este deporte.

La jornada concluyó con un gran ambiente de convivencia entre participantes, familiares y organización, que disfrutaron de un cóctel, la entrega de premios y el sorteo de numerosos regalos, poniendo el broche final a una edición que volvió a unir deporte y solidaridad en favor de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

Ranking del torneo

La 15ª edición del torneo de Golf Down Almería ha contado con el siguiente resultado:

Primera categoría

1.    Hugh Craig Wilson – 39 puntos.

2.    Juan Carlos Calatrava Espinosa – 36 puntos.

Segunda categoría

1      Ainoha Manzano Lucas – 39 puntos.

2      Juan Soler Márquez – 38 puntos.

Tercera categoría

1.    Miguel Antonio Sances Fernández – 42 puntos.

2.    Manuel J. Méndez Caballero – 41 puntos.

Mejor scratch: Juan Manuel Cassinello García.

Mejor sub-18: Ágata González Gálvez.

Bola más cercana en el hoyo 2: Blas Fernández Soriano.

GabinetedePrensa

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