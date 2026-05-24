Finaliza el curso 2025-2026 de las Escuelas Deportivas Municipales con más de 2.700 participantes

El Instituto Municipal de Deportes ha puesto el broche de oro al curso 2025-2026 de las Escuelas Deportivas Municipales con la celebración de las competiciones y exhibiciones finales. Unas jornadas, en las que también han participado los padres y familiares de los alumnos, que han contado con una merienda saludable gentileza de McDonald’s.

Durante las jornadas se ha hecho entrega de medallas y reconocimientos a los 2.722 alumnos que han participado en las 19 disciplinas deportivas ofertadas: atletismo, baile moderno, baloncesto, ciclismo, fútbol 7, fútbol sala, gimnasia rítmica, gimnasia acrobática, judo, kárate, multideporte, montañismo, pádel, taekwondo, tenis, remo, piragüismo, triatlón y voleibol.

La concejal de Deportes, María José Martín, ha puesto en valor los resultados obtenidos este curso y ha agradecido “la colaboración y la predisposición de los padres para fomentar el deporte entre los más pequeños como parte importante en su desarrollo físico, en el aprendizaje e interiorización de los valores que el deporte ofrece y como herramienta de socialización”. Además, señaló que “desde el IMD trabajamos para enriquecer y mejorar cada temporada la programación de las EDM y que den respuesta a las necesidades e inquietudes de nuestros menores”.

Las Escuelas Deportivas Municipales se han practicado este curso en el Estadio de Santo Domingo; pabellones de El Ejido, Santa María del Águila, Las Norias, Balerma y San Agustín; Sala Polivalente de Matagorda; en los centros educativos Almerimar, Ramón y Cajal, Diego Velázquez y Ciavieja; campos de fútbol El Palmeral de Balerma, Santa María del Águila y Las Norias; Parque Periurbano ‘Cañada de Ugíjar’; Campo de Rugby de Almerimar; Centro de Usos Múltiples de Pampanico; Lago Victoria; Club de Tenis y pistas de tenis junto al Campo de Rugby de Almerimar.

Las preinscripciones para el curso 2026/27 de las Escuelas Deportivas Municipales se abren el próximo 15 de junio.