60 participantes de todo el mundo compiten desde este sábado en el Campeonato de Speedcubing

El Teatro Multiusos de Huércal de Almería, sede del IndalOpen O’Clock 2026, la mayor competición de cubo de Rubik de la provincia, organizada por la Asociación Almeriense de Speedcubing, Ayuntamiento y Diputación

60 participantes de todo el mundo compiten desde este sábado en el IndalOpen O’Clock 2026, el V Campeonato Oficial de Speedcubing de Almería, que se celebra en el Teatro Multiusos de Huércal de Almería y que está organizado por la Asociación Almeriense de Speedcubing, con la colaboración del Ayuntamiento de Huércal de Almería y la Diputación Provincial.

Este evento reúne a algunos de los mejores especialistas nacionales e internacionales en resolución rápida del cubo de Rubik y sus variantes, entre ellos varios campeones y subcampeones de España en algunas de las disciplinas como 3×3 o Clock. Además, durante el campeonato se disputan otras modalidades como 2×2, 4×4, Megaminx, Pyraminx o Square-1. Así, destaca también la presencia de participantes llegados desde lugares como Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Australia, Estados Unidos o Colombia.

El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha destacado que “el speedcubing se ha convertido en una disciplina en auge, que combina agilidad mental, concentración, memoria y rapidez y que cada vez atrae a un mayor número de jóvenes aficionados” y ha valorado que “volvemos a acoger en nuestro municipio este evento que se ha convertido en toda una referencia en Almería y Andalucía para los aficionados al cubo de Rubik”.

Por su parte, el diputado de Presidencia, Carlos Sánchez, ha destacado “la excelente respuesta que ha tenido una nueva edición del IndalOpen, que ha vuelto a convertir a Huércal de Almería en punto de encuentro para los aficionados al cubo de Rubik y al speedcubing. Durante todo el fin de semana estamos viendo concentración, talento y mucha ilusión entre participantes llegados de distintos puntos, demostrando que esta disciplina sigue creciendo y despertando interés entre jóvenes y familias”.