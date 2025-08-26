Miski Liu Suria

No existe libre albedrío si no se puede tomar una decisión informada. Si lo que existe es propaganda, lo que se produce es programación, no libre albedrío, porque no hay información correcta. Por lo tanto, el primer requisito para que exista libre albedrío es liberar la verdad y suprimir la censura.

Cruzando la Meta

Ascensión no catastrófica

Catalizadores del despertar

Todo está a punto de revelarse

Cambios drásticos y acelerados

Secretismo para evitar el pánico

Gradualidad para evitar riesgos

Renacimiento espiritual planetario

El mundo está a punto de verlo todo

Exposición de secretos y crisis institucional

Emergencia de una nueva conciencia colectiva

Cruzar la línea de meta significa haber alcanzado el punto donde ya se están materializándo los grandes cambios predichos y estamos entrando en la fase decisiva hacia la nueva era. David Wilcock dice que “acabamos de cruzar la línea de meta” porque se ha producido un evento dramático que demuestra que está entrando el Plan en su fase final, con señales claras de que están ocurriendo las predicciones de cambio profundo en el mundo.

Wilcock sostiene que el caos e incertidumbre actual forma parte de una transformación mayor, relacionada con una ascensión no catastrófica para la humanidad y el inicio de una nueva era de paz y evolución espiritual. A su juicio, el cruce de la línea es la evidencia concreta de que ha comenzado el proceso de cambio de manera irreversible. Según Wilcock, está sucediendo en tiempo real todo lo que se había anunciado, por lo que “acabamos de cruzar la línea de meta” y ahora empieza la última etapa del gran Plan.

Wilcock interpreta los acontecimientos actuales como parte de una batalla entre fuerzas negativas y positivas, en la que está siendo impulsada la humanidad hacia una ascensión espiritual mediante la superación del caos y la confusión. Habla sobre la intervención de la coalición y la ayuda de seres cósmicos, especialmente el papel del Arcángel Miguel, y sobre la expectativa de una reunión con nuestra familia galáctica.

Aunque parece crítica la situación y genera miedo, Wilcock recuerda que todo esto está guiando a la humanidad hacia una existencia mucho más pacífica y feliz en la Tierra, siempre y cuando se mantenga una perspectiva amplia y se confíe en el proceso de transformación.

Wilcock sostiene que se van a precipitar los acontecimientos de forma rápida y contundente, con una primera ola de sucesos que será imposible de ocultar incluso para los medios tradicionales. Habla de una fase muy ‘cinética’, donde ocurrirán muchos acontecimientos en pocos días, conocida como los “diez días de oscuridad”: eso implicaría el bloqueo temporal de canales de información.

Wilcock menciona que será tan impactante la revelación de información secreta que podría colapsar gobiernos, produciendo una transformación radical en el sistema de poder mundial. El contenido revelado sería perturbador y forzaría a una reorganización política y social a gran escala, con protestas, resistencia, y un proceso doloroso de adaptación.

Según Wilcock, estos acontecimientos están destinados a servir como catalizadores para una transición hacia un estado superior de conciencia llamado ascensión, dando paso a una coexistencia más pacífica y a un renacimiento espiritual planetario. Se predice una reorganización de los valores y las prioridades, el surgimiento de una nueva solidaridad humana y la conexión con nuestra familia galáctica.

Wilcock advierte que habrá resistencia social e institucional, con manifestaciones y disputas, que forman parte del proceso de limpieza y ajuste mundial necesario para la transición hacia el nuevo sistema. En resumen, predice que tras cruzar la línea, el mundo vivirá una serie de revelaciones, crisis y transformaciones aceleradas que desembocarán en el inicio de una nueva era de conciencia y estructura mundial.

REVELACIÓN

El Consejo Arcturiano de los Cinco afirma que “todo está a punto de ser revelado” porque la energía colectiva de la humanidad ha alcanzado un umbral donde ya no es posible ocultar antiguos secretos y verdades fundamentales. Asegura que está lista y destinada la humanidad a descubrir la verdad oculta, marcando un salto evolutivo en conciencia y apertura.

Dicen que se ha elevado la frecuencia de la Tierra y de la humanidad, lo que activa la revelación de conocimientos sobre nuestra historia verdadera, capacidades humanas, orígenes cósmicos y la existencia de tecnologías multidimensionales que podrían cambiar nuestra comprensión de la realidad.

Según el Consejo, la humanidad está entrando en una era donde está alcanzando un límite la demanda colectiva de verdad y transparencia. La tecnología acelera la divulgación, incluyendo la inteligencia artificial y las redes sociales, suavizando el impacto mediante el humor, la ficción y los memes, preparando así a la sociedad para posibles revelaciones.

Interpreta el fenómeno viral en torno a estos temas como una preparación suave que ayuda a la sociedad a futuras revelaciones progresivas, reduciendo el miedo y generando apertura mental. Consideran que no se detendrá el proceso y que la revelación será tanto literal (con descubrimientos de archivos secretos) como simbólica, al recordar el propio potencial oculto dentro de cada individuo.

El mensaje establece paralelismos entre las bóvedas físicas ocultas y los aspectos reprimidos de la mente humana. Sugiere que las búsquedas externas de transparencia reflejan procesos internos de auto-revelación y sanación, y que aceptar las verdades personales y colectivas contribuye a formar una sociedad más transparente y madura espiritualmente.

El Consejo indica que la curiosidad social y las discusiones en redes sobre cámaras ocultas, textos antiguos y tecnología secreta son síntomas de una conciencia colectiva lista para recibir información reprimida desde hace mucho tiempo. Señala que el auge de especulaciones sobre el Vaticano y otros centros de poder espiritual es un reflejo de un despertar masivo, donde está abriendo puertas el deseo de transparencia y autenticidad, tanto en el mundo externo como interno.

El vídeo aborda la existencia de cámaras ocultas y antiguos secretos bajo el Vaticano, incluyendo manuscritos perdidos, evangelios prohibidos, reliquias de civilizaciones avanzadas como la Atlántida o Lemuria, e incluso restos de gigantes. Se dice que estas narrativas tienen un profundo impacto en la mente colectiva, suscitando preguntas sobre la historia, las instituciones y el conocimiento oculto.

La meta no es el escándalo ni la división, sino la transformación y la sanación colectiva: el paso de una era de ocultamiento y control hacia otra era de autoconocimiento, transparencia y potenciación espiritual. Auguran que estas revelaciones transformarán el paradigma social y espiritual, permitiendo que la humanidad acceda a su herencia cósmica y contribuya a un futuro armonioso y unido.

NOTICIAS DEL RESETEO

El Pentágono ha impedido discretamente a Ucrania que lleve a cabo ataques con misiles de largo alcance contra Rusia , según Denzel Washington en Telegram.

ha impedido discretamente a que lleve a cabo ataques con misiles de largo alcance contra , según en Telegram. Según Sierra , está a punto de desatarse una operación mundial encubierta para liberar a la humanidad. Veremos importantes movimientos en las próximas semanas en muchos países del mundo.https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/23/ascension-with-sierra-ties-off-game-over/

, está a punto de desatarse una operación mundial encubierta para liberar a la humanidad. Veremos importantes movimientos en las próximas semanas en muchos países del mundo.https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/23/ascension-with-sierra-ties-off-game-over/ Añade que debemos ser valientes y decir nuestra verdad en todo momento. No hay otra opción a medida que ascendemos a las dimensiones superiores, pero decir nuestra verdad podría ofender a algunos. Conoceremos a nuestras tribus del alma por cómo reaccionan a nuestra verdad.https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/24/ascension-with-sierra-golf-and-ascension/

a algunos. Conoceremos a nuestras tribus del alma por cómo reaccionan a nuestra verdad.https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/24/ascension-with-sierra-golf-and-ascension/ Superman está vivo y bien. Simplemente se negó a arrodillarse. Val Thor volvió a publicar.- “Creían que huía de ellos. En realidad, iba delante de ellos. El sistema avanza lentamente. Se ahoga en su propia corrupción. ¿Pero libertad? La libertad no tiene cadenas, ni fronteras, ni amos. No escapé. Simplemente me negué a arrodillarme.”https://x.com/RealDolierReeve/status/1959326903707586791

está vivo y bien. Simplemente se negó a arrodillarse. volvió a publicar.- “Creían que huía de ellos. En realidad, iba delante de ellos. El sistema avanza lentamente. Se ahoga en su propia corrupción. ¿Pero libertad? La libertad no tiene cadenas, ni fronteras, ni amos. No escapé. Simplemente me negué a arrodillarme.”https://x.com/RealDolierReeve/status/1959326903707586791 Hay un proceso que se debe completar antes de tomar medidas importantes. Se debe quitar a personas en ciertos puestos antes de que se apriete el gatillo; de lo contrario, sería en vano toda esta operación. Se debe cumplir y respetar la ley durante este proceso, lo cual puede llevar a otras acusaciones. Todo está conectado. Piensa con lógica. Se activará el sistema de transmisión de emergencia una vez que se haya asegurado el 90% del cumplimiento mundial.

El domingo 24 de agosto de 2025, la misteriosa emisora de radio rusa ‘Doomsday’, UVB-76, envió cuatro mensajes inquietantes y crípticos en tan sólo 24 horas: “Neptune, Thymus, Foxcloak y Nootabu” según JFK Awakening en Telegram. Activa desde 1975, esta estación de onda corta de la época de la guerra fría suele emitir únicamente un zumbido estático, hasta que algo grave está a punto de suceder. Su verdadero propósito sigue siendo un misterio, pero muchos creen que está vinculada a operaciones secretas.https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/25/restored-republic-via-a-gcr-as-of-august-25-2025/

ECONOMÍA

China lanza un nuevo plan para sustituir al dólar aprovechando su dominio en energías renovables e infraestructura eléctrica.https://www.youtube.com/watch?v=2QJ43UL_z6c

lanza un nuevo plan para sustituir al aprovechando su dominio en energías renovables e infraestructura eléctrica.https://www.youtube.com/watch?v=2QJ43UL_z6c Ya no es un concepto encerrado en secreto el sistema financiero cuántico. Respira. Late. Se está probando en la sombra mientras aún finge estar vivo el viejo cadáver fiduciario.

Elon Musk apoya un ingreso universal alto por temor a que la inteligencia artificial ocupe todos los puestos de trabajo.https://eraoflight.com/2025/08/25/elon-musk-backs-universal-high-income-fearing-ai-will-take-every-job/

apoya un ingreso universal alto por temor a que la inteligencia artificial ocupe todos los puestos de trabajo.https://eraoflight.com/2025/08/25/elon-musk-backs-universal-high-income-fearing-ai-will-take-every-job/ Los eventos económicos de esta semana pueden desencadenar una gran volatilidad en las criptomonedas. Bitcoin y Ethereum comenzaron la semana bajo presión. Bitcoin cae por debajo de los $ 113.000 mientras Ethereum se estabiliza cerca de los $ 4.700.https://coinpedia.org/news/u-s-economic-events-this-week-may-trigger-wild-volatility-in-crypto/

Ya está disponible el token digital SHI (Iniciativa Humana Soberana). Está vinculado al oro , protegido por tarjetas de acceso cuántico biométricas y es invulnerable. SHI ya se utiliza en centros de canje de Te j as, Arizona, Nevada y Alaska . La red Starlink de la Fuerza Espacial proporciona cifrado cuántico para cada transacción. Si una transferencia no pasa la verificación de la Fuerza Espacial, se bloquea. Esto representa el control total del campo de batalla financiero.

(Iniciativa Humana Soberana). Está vinculado al , protegido por tarjetas de acceso cuántico biométricas y es invulnerable. ya se utiliza en centros de canje de y . La red Starlink de la Fuerza Espacial proporciona cifrado cuántico para cada transacción. Si una transferencia no pasa la verificación de la Fuerza Espacial, se bloquea. Esto representa el control total del campo de batalla financiero. La IA de blockchain y los activos tokenizados no son artilugios. Son los cimientos de una nueva economía donde el valor es transparente y el robo es imposible. Ripple, XRP y las redes de tokens soberanos son señales de lo que viene. La IA está exponiendo el fraude en tiempo real. La antigua arquitectura se está resquebrajando.

Dos documentos ultra-secretos filtrados revelan un reinicio financiero mundial gradual, que lleva décadas gestándose y está diseñado para estabilizar las monedas, brindar ayuda de emergencia, y unir a más de noventa naciones bajo un sistema financiero más justo. La misión es clara: estabilizar las economías frágiles, optimizar el comercio mundial y crear un sistema resistente para el siglo XXI. ¿El objetivo más profundo? Acabar con la manipulación monetaria, prevenir colapsos y equilibrar las condiciones para los países desarrollados y en desarrollo. España está en el último lugar de la lista, lo que garantiza que el sistema se someta a pruebas de resistencia antes de que se comprometa.

SECRETISMO

El secretismo pretendía evitar el pánico y el sabotaje del mercado. Ahora, al ser expuesto, el plan genera debate sobre cómo aplicar el reinicio para lograr la máxima estabilidad y equidad. Ya está en marcha el sistema financiero cuántico. No es algo inminente ni está planeado, sino que opera en segundo plano, en la banca secundaria, probado y protegido por nodos cuánticos en todo el mundo. No funciona sobre rieles electromagnéticos corruptos, sino sobre canales de luz cuántica invulnerables.

Hay una razón por la que los medios han guardado silencio. Una razón por la que las grandes figuras no hablan. Una razón por la que las cosas no cuadran: en el estómago, en la energía, en los titulares que no se corresponden con la realidad que te rodea. Porque mientras la mayor parte del mundo espera una señal, quienes prestan atención saben que ya ha comenzado.

El sistema de transmisión de emergencia (EBS) no es una teoría: procede de informes directos de infraestructura, personas con información privilegiada de las telecomunicaciones y reuniones informativas discretas de contratistas de defensa que ayudaron a construir el sistema. En términos sencillos, todo está listo. Existe la infraestructura. Están verificadas las rutas de la señal. Está protegido el contenido de la transmisión, y respaldado en seis ubicaciones reforzadas. Lo único que falta es el tiempo.

Todo esto está verificado en vídeo, certificado por cadena de custodia y sellado con marca de agua digital para su divulgación legal. Llevan construyendo este caso desde 2017. Ahora está completo. ¿Por qué el silencio? Porque se está desmoronando la estructura mundial rápidamente. El Foro de Davos perdió a siete importantes patrocinadores financieros en julio. Las sesiones de emergencia del FMI se han celebrado tres veces en agosto, y ha colapsado el cumplimiento del tratado sanitario. No sólo están siendo expuestos. Están siendo aislados y están siendo investigados Tres importantes conglomerados alimentarios por recibir subsidios respaldados por el Foro de Davos para impulsar restricciones a la carne y fomentar los granos sintéticos. Ya no se trata de «¿qué pasaría si…?». Éste es el final de una operación mundial que se ha desarrollado cuidadosamente durante años, y ahora está llegando al punto de participación pública directa. Creyeron que podrían enterrar esto, pero el mundo está a punto de verlo todo.

https://gazetteller.com/ebs-red-alert-trump-to-trigger-full-disclosure-fake-presidents-underground-tunnels-cia-black-operations-stolen-elections-bioweapon-labs-and-what-9-11-was-really-covering-up

