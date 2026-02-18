ASEMPAL pide actuar ante el absentismo laboral para frenar la cronificación de las bajas en Almería

Mar Panizo Jiménez

Almería registra las bajas más largas de Andalucía, lo que dispara el impacto económico acumulado

La Confederación Empresarial de la provincia de Almería, ASEMPAL, reclama medidas para frenar el absentismo laboral, un problema estructural que condiciona la actividad empresarial y eleva los costes de las empresas. Este asunto ha sido abordado por la Junta Directiva de ASEMPAL, reunida en sesión ordinaria, en el marco del seguimiento de los principales factores que condicionan la competitividad de las empresas almerienses.

El presidente de ASEMPAL, Cecilio Peregrín, ha advertido de que Almería registra la mayor duración media de las bajas asociadas a la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) en Andalucía. Aunque la provincia presenta una incidencia de casos inferior a la media, destaca negativamente por la extensión de los procesos: 67,60 días de media en 2024, el valor más elevado de Andalucía.

Según el Informe sobre el Absentismo Laboral por Contingencias Comunes (2018–2024), elaborado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), que ha analizado la Junta Directiva de Asempal, los datos sitúan a Almeria en una posición singular: menos procesos iniciados en términos relativos, pero bajas más largas, lo que incrementa el impacto acumulado en costes y en jornadas de trabajo perdidas. En 2024, la duración media en Almería fue de 67,60 días, frente a 50,36 días en Andalucía y 42,53 días, en España.

Para Asempal, el problema no es solo la aparición de la baja, sino su cronificación, lo que actúa como principal factor de sobrecoste. En este contexto, el informe estima en 388,67 millones de euros, el impacto económico del absentismo por ITCC en Almería, coste que incluye el esfuerzo directo de las empresas, las mutuas y la Seguridad Social, y que 19.126 trabajadores no acudieron ningún día a su puesto en 2024.

ASEMPAL subraya que esta situación golpea a las empresas, y especialmente a pymes y microempresas, que son la base del empleo en la provincia y que, con plantillas reducidas, sufren de forma más intensa el impacto organizativo y económico de las bajas de larga duración.

En línea con CEOE y CEPYME y con el reciente diagnóstico de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) sobre incapacidad temporal, ASEMPAL considera prioritario mejorar la gestión y la coordinación del sistema para reducir duraciones innecesarias y contener el gasto, garantizando siempre la protección del trabajador.

También pide incrementar personal tanto en atención primaria y especialidades, en INSS, en la inspección médica, y equipos de valoración, ya que pese al crecimiento exponencial de las bajas por ITCC han bajado los controles por parte del INSS. Y avanzar hacia un sistema de información compartido que mejore la coordinación entre INSS, servicios autonómicos de salud, mutuas colaboradoras y empresas.

Asempal reclama medidas que permitan actuar con mayor agilidad en los procesos y reforzar el seguimiento mediante mecanismos de control y alerta para detectar prolongaciones anómalas o reincidencias frecuentes, con el objetivo de reducir las bajas de larga duración y evitar que el impacto económico siga creciendo.