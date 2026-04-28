IZQUIERDA POR ALMERIA (IPAL) montará una mesa electoral en Puerta de Purchena el próximo día 02 de mayo

Que por el PARTIDO DE IZQUIERDA POR ALMERIA (IPAL) tiene previsto de montar mesa electoral en Almería capital:

El día 02 de mayo 2026 a partir de las 10:00 horas en PUERTA DE PURCHENA.

El día 09 de mayo 2026 a las 10:00 horas en Paseo Marítimo frente calle San Miguel donde está la estatua.

El día 12 de mayo 2026 en Federico García Lorca, frente cafetería Colombia.

Se espera la asistencia de quien desee apoyarnos e informase de los proyectos de este partido que se puede asegurar que no se arrepentirán.

También se anuncia que el día 12 de mayo 2026, a las 19:00 horas, se celebrara un MITI en el Centro Educativo IES ALHAMILLA en Av. Federico García Lorca 130. De Almería, de la que se espera la asistencia de todos y todas que deseen información del presente partido.

También se informa que el día 14 de mayo 2026, a las 19:00 horas en PLAZA DE ESPAÑA S/N DE VIATOR uso publico y cerrado, de las que sus esperamos para informaros de este partido.