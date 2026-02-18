Relevo al frente de la Abogacía del Estado en Almería

Alejandro Durán se incorpora como abogado del Estado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. José Villén es el nuevo letrado que se incorpora a la Abogacía del Estado en Almería

El subdelegado del Gobierno subraya la importancia de la Abogacía del Estado como pieza clave en el correcto funcionamiento de las instituciones

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha mantenido un encuentro institucional con Alejandro Durán, el abogado del Estado jefe en Almería que, desde junio de 2024, ha desempeñado su labor en la provincia, con motivo de su traslado a un nuevo destino y ha dado la bienvenida a José Villén, nuevo letrado que se incorpora a la Abogacía del Estado en Almería.

Durante la reunión, el subdelegado ha querido agradecer expresamente el trabajo realizado por Alejandro Durán en estos dos años, destacando “el rigor, la profesionalidad y la lealtad institucional” con los que ha defendido los intereses generales del Estado en la provincia, así como la estrecha colaboración mantenida con la Subdelegación del Gobierno. Entre otras funciones, Durán Gutiérrez ha sido el coordinador de asistencia jurídica y vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Almería.

Alejandro Durán es graduado en Derecho por la Universidad de Alcalá desde 2019 y abogado del Estado -jefe en Almería- desde junio de 2024. Se incorpora como abogado del Estado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Asimismo, José María Martín ha dado la bienvenida al nuevo abogado del Estado, a quien ha trasladado su disposición a continuar trabajando de manera coordinada en la defensa jurídica de la Administración General del Estado y en el fortalecimiento de la seguridad jurídica en Almería.

José Villén Capilla, graduado en Derecho por la Universidad de Granada en 2016, tiene un máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III. Es abogado del Estado desde 2026. Anteriormente, trabajó en un despacho internacional y en una empresa del Ibex 35.

El subdelegado ha subrayado la importancia de la Abogacía del Estado como pieza clave en el correcto funcionamiento de las instituciones y en la garantía del Estado de Derecho, deseando al letrado saliente los mayores éxitos en su nueva etapa profesional y al nuevo responsable una fructífera etapa al frente del servicio en la provincia.