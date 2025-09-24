Avanzan a buen ritmo las obras de rehabilitación de la Plaza de Abastos «Comercial Km.0» de Huércal-Overa

Patricia Lopez Rojas

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha visitado la obra de rehabilitación de la Plaza de Abastos «Comercial Km.0» para ver de primera mano el progreso del proyecto, acompañado de los concejales de Urbanismo y Obras, Mónica Navarro y Blas Sánchez. La rehabilitación avanza a buen ritmo y, si se cumplen los plazos previstos, se espera que esté finalizada para la próxima primavera.

El proyecto de rehabilitación de la Plaza de Abastos «Comercial Km.0» tiene como objetivo principal la mejora de su eficiencia energética y la modernización de las instalaciones. Para conseguirlo, se están implementando varias actuaciones como la mejora de la envolvente térmica con la que se busca optimizar el aislamiento del edificio para reducir la pérdida de energía, la instalación de sistemas que aprovechan el calor residual para calentar el aire fresco, iluminación LED sustituyendo las luminarias actuales por tecnología LED, mucho más eficiente, y la instalación de paneles fotovoltaicos que permitirá al edificio generar su propia energía renovable.

Con estas medidas se pretende lograr una reducción de al menos el 30% en el consumo de energía primaria no renovable del edificio. El proyecto se enmarca en el programa de ayudas PIREP, financiado por los Fondos Europeos Next Generation EU, con una inversión total de 696.829,32€ y una ayuda de 577.234,46€.

Durante la visita, el alcalde Domingo Fernández ha expresado su satisfacción con la marcha de las obras: «Los trabajos de rehabilitación avanzan a muy buen ritmo. Este proyecto es una pieza fundamental para modernizar la Plaza de Abastos, un punto clave para el emprendimiento local. No solo estamos mejorando las instalaciones, sino que la estamos convirtiendo en un edificio mucho más eficiente y sostenible, es un paso más en nuestro camino hacia la sostenibilidad, en consonancia con la Agenda 2030».