Ayuntamiento, Junta y Adif mantendrán mañana a una reunión técnica para conocer detalles sobre plazos y un segundo modificado del soterramiento

Supervisan el avance de las obras de integración ferroviaria en una visita institucional realizada este mediodía

María del Mar Vázquez y Rocío Díaz destacan la importancia de reforzar la coordinación entre administraciones para seguir impulsando una actuación clave para la transformación de Almería

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en funciones, Rocío Díaz, han participado este lunes en una visita institucional a las obras de integración ferroviaria que se ejecutan en la capital almeriense, junto al delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y representantes de las administraciones que forman parte del convenio para el desarrollo de esta actuación.

La visita ha permitido comprobar sobre el terreno el avance de unas obras llamadas a transformar la ciudad de Almería, eliminando la histórica barrera ferroviaria, mejorando la conexión entre barrios y haciendo posible la futura llegada de la Alta Velocidad al centro de la capital, aún sin fecha concreta como así se ha puesto de manifiesto tras la visita.

Durante el recorrido, la alcaldesa ha destacado la importancia de mantener un seguimiento permanente de una actuación estratégica para la ciudad y ha valorado positivamente la recuperación de la interlocución entre las administraciones implicadas tras la reciente reunión de la Comisión de Seguimiento celebrada la pasada semana.

María del Mar Vázquez ha recordado que el Ayuntamiento solicitó la convocatoria de dicha comisión ante la necesidad de conocer de primera mano la evolución de los trabajos y de compartir información sobre una obra financiada conjuntamente por las tres administraciones. En este sentido, ha celebrado la convocatoria de una comisión técnica prevista para mañana, en la que los responsables técnicos analizarán con detalle el estado de ejecución de la actuación y las cuestiones pendientes relacionadas con su desarrollo, de forma principal un segundo modificado de las obras.

La regidora también ha puesto en valor los avances que ya son visibles para los ciudadanos, especialmente los trabajos que permitirán recuperar la permeabilidad urbana en distintos puntos de la ciudad tras la eliminación de varios puentes, mejorando la conexión entre barrios y facilitando la movilidad de los almerienses.

Asimismo, ha agradecido la comprensión de los ciudadanos ante las molestias temporales derivadas de una actuación de esta magnitud y ha reiterado la necesidad de que Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Gobierno de España y Adif mantengan una comunicación fluida y periódica sobre el desarrollo de los trabajos, los plazos previstos y la evolución de los fondos vinculados a la actuación.

Por su parte, la consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha subrayado la importancia de esta visita técnica, que la Junta venía solicitando desde hace tiempo, como muestra de la transparencia y la lealtad institucional que deben presidir un proyecto de esta envergadura.

Díaz ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz con los grandes proyectos de transformación de Almería y ha recordado el importante esfuerzo inversor realizado por la Junta en esta actuación, incrementando su aportación de 18 a los 45,8 millones de euros para contribuir a la financiación de la nueva estación y del proceso de integración ferroviaria.

La consejera en funciones ha destacado igualmente la próxima celebración de la comisión técnica, en la que se abordarán de forma pormenorizada las cuestiones relacionadas con el segundo modificado del proyecto y otros aspectos de carácter técnico necesarios para garantizar el correcto desarrollo de las obras.

Tanto Ayuntamiento como Junta de Andalucía han coincidido en trasladar un mensaje de colaboración institucional y voluntad de trabajo conjunto para seguir impulsando una infraestructura considerada esencial para el futuro de Almería.

Las obras de integración ferroviaria afrontan actualmente una fase decisiva de ejecución y constituyen una de las mayores transformaciones urbanas emprendidas en la ciudad en las últimas décadas, con una inversión superior a los 234 millones de euros financiada conjuntamente por Adif-Alta Velocidad, el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía.

Las administraciones participantes han mostrado su confianza en que la coordinación institucional y el seguimiento técnico permitan continuar avanzando en el desarrollo de una actuación que marcará el futuro urbanístico, económico y social de la capital almeriense.

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