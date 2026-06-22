La Policía Local de Almería se adhiere a la International Police Association (IPA)   

Este lunes se ha presentado la IPA Indalo Almería en un acto celebrado en la Jefatura para dar a conocer la incorporación de los agentes locales a esta organización que cuenta con más de 450.000 socios en el mundo

La Policía Local de Almería, a través de la IPA Indalo Almería, se ha incorporado a la International Police Association (IPA), la organización policial más grande del mundo integrada por miembros de policías de todos los países, en activo o retirados, sin distinción de graduación, ideología, sexo, raza, lengua o religión cuyos fines son fomentar lazos de amistad y culturales entre sus miembros y promover la cooperación internacional en el ámbito profesional.

Este lunes, la Jefatura de la Policía Local de Almería ha acogido el acto de presentación de la IPA Indalo Almería en un acto que ha estado presidido por el superintendente jefe de la Policía Local de Almería, Gregorio Zambudio, por la presidenta de la IPA Indalo Almería e intendente principal de la Policía Local de Almería, Carmen María Martínez, y por el presidente de IPA Andalucía, Pablo Barbecho.

“Para la Policía Local de Almería es un orgullo que se emprendan acciones asociativas y estemos representados desde el ámbito local en una organización como IPA, que tiene representación en Andalucía, en España y en el ámbito internacional”, ha trasladado el superintendente Zambudio, quien ha destacado la importancia de “aunar valores como la cooperación y la colaboración, no solamente en el plano profesional, sino también en el plano social para estrechar lazos personales entre todos los policías, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluidos Policía Portuaria y Agencia Tributaria. Todo suma y al final de esa unión salen cosas siempre positivas y enriquecedoras”.

Por su parte, la presidenta de la IPA Indalo Almería e intendente principal de la Policía Local de Almería, Carmen María Martínez, ha señalado que “debajo de los uniformes estamos personas, que somos profesionales en lo nuestro y estamos entregados en la ciudadanía, pero también nos necesitamos los unos a los otros”.

“En IPA se hace realidad algo que no hace ninguna otra asociación, sindicato o organización, que es establecer un lazo de unión y de amistad que hace realidad el lema de la asociación, que es ‘Servo per amikeco, servicio por amistad’. Aquí estamos para crear un lazo y un vínculo entre todas las policías y simplemente queremos que en Almería se hagan realidad los fines de una asociación que se creó allá por 1950 y que ahora, en nuestra ciudad, puede hacer muchas cosas por la profesionalidad, por el compañerismo y por todos las policías”, ha concluido.

En la misma línea, Pablo Barbecho, presidente de IPA en Andalucía, ha indicado que esta organización “está instaurada en más de 65 países en el mundo, con más de 450.000 policías asociados”. “Somos una organización de la familia policial, es decir, nosotros no nos dedicamos a reivindicar cuestiones sindicales ni laborales, nos dedicamos a unificar criterios tanto profesionales como personales realizando jornadas de convivencia e intercambios internacionales y nacionales”, ha añadido.

Sobre IPA

IPA es una organización internacional creada en 1950 en Gran Bretaña como una comunidad de amistad y cooperación entre policías de todo el mundo y que basa su actividad en su compromiso con los Derechos Humanos. Por su arraigada trayectoria, es una asociación con voz y voto en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y con estatus consultivo en la Organización de los Estados Americanos y en la UNESCO.

Desde su creación, reúne a más de 450.000 policías de 65 países de los 5 continentes, sin distinción de graduación, ideología, sexo, lengua o religión. Con Delegación en España y en todas las Comunidades Autónomas, IPA aglutina en España a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas, Policías Locales e incluso Policía Portuaria y agentes de la Agencia Tributaria.

Es el propósito de la IPA crear lazos de amistad y promover la cooperación internacional, fomentar la ayuda mutua en el ámbito profesional, personal y familiar de los agentes, fomentar la formación y los estudios profesionales; y contribuir dentro de sus posibilidades a la coexistencia pacífica en sociedad. En definitiva, IPA es un lugar de amistad, de servicio y de cooperación.

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