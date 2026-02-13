Ayuntamiento, Salud, H.U. Torrecárdenas y asociaciones de pacientes trabajan por “la normalización de las personas con epilepsia”

La concejala Paola Laynez asiste a las jornadas ‘Arte, trabajo y epilepsia: del estigma a la expresión’, celebradas en el Hospital Universitario Torrecárdenas

El Hospital Universitario Torrecárdenas acogió en la tarde de ayer, jueves, la jornada de puertas abiertas ‘Arte, trabajo y epilepsia: del estigma a la expresión’, una iniciativa organizada por la Sociedad Andaluza de Epilepsia (SAdE) y el propio centro hospitalario con motivo del Día Internacional de la Epilepsia, celebrado el pasado 9 de febrero. La inauguración institucional ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Almería y la participación de la concejala del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez Guijosa, quien ha reafirmado el compromiso del Consistorio con la visibilización y el apoyo a las personas con epilepsia y sus familias. Paola Laynez aboga por la “normalización de las personas con epilepsia”, como ha expresado en su intervención, coincidiendo en este objetivo con las demás entidades y asociaciones de pacientes.

Paola Laynez ha subrayado que “es obligación de las administraciones poner todos los medios a su alcance para ayudar a las personas”, destacando que la salud y la inclusión deben ser prioridades. En esta línea, la concejala ha asegurado que “desde el Ayuntamiento de Almería asumimos este reto con responsabilidad y compromiso. En los últimos años hemos impulsado campañas de sensibilización dirigidas a toda la ciudadanía, con el objetivo de fomentar la comprensión, el respeto y la solidaridad. Hemos desarrollado charlas formativas en centros educativos, jornadas de concienciación para colectivos vecinales y espacios de encuentro con profesionales sanitarios para aprender a reconocer y actuar correctamente ante una crisis epiléptica. Estas acciones no solo informan: salvan miedos, derriban barreras y construyen comunidad”.

La edil también ha puesto en valor el trabajo del Hospital Torrecárdenas, actualmente situado entre los centros hospitalarios mejor valorados de Andalucía y con reconocimiento a nivel nacional, y ha reiterado la disposición del Ayuntamiento de la capital para colaborar en campañas de sensibilización y difusión.

También han intervenido en la apertura María Teresa Franco, presidenta de la Asociación de Epilepsia Huellas Moradas, Jesús Olivares Romero, director de la UGC (Unidad de Gestión Clínica) de Neurología del Hospital Universitario Torrecárdenas, Pablo Quiroga Subirana, presidente de la Sociedad Andaluza de Epilepsia, Felipe Cañadas Núñez, subdirector gerente del hospital, y Francisca Lozano García, presidenta de la Asociación Española de Afectados por Epilepsia Grave (APEMSI).

Pablo Quiroga, presidente de la Sociedad Andaluza de Epilepsia, ha incidido en que “el gran freno que todavía tenemos es el estigma”, especialmente en el acceso al empleo y en la libertad para comunicar abiertamente el diagnóstico sin miedo al rechazo. “Debemos avanzar para que las personas con epilepsia puedan acceder a un puesto de trabajo con más facilidad y hablar con libertad de su enfermedad”, ha señalado.

María Teresa Franco, presidenta de la Asociación de Epilepsia Huellas Moradas, coincide en que es necesario avanzar para eliminar los prejuicios, mientras que Francisca Lozano, presidenta de la Asociación Española de Afectados por Epilepsia Grave (APEMSI), ha puesto el acento en la importancia de la aceptación y el acompañamiento familiar, reivindicando la capacidad de las personas con epilepsia para desarrollar su talento y ser felices.

Jesús Olivares, director de la Unidad de Neurología de Torrecárdenas, ha destacado la calidad asistencial de la unidad de epilepsia del hospital, equiparable, según ha explicado, a la de centros de primer nivel.

Arte, empleo y cine contra el estigma

La jornada ha ofrecido un enfoque humano y práctico con el objetivo de acercar la epilepsia a la ciudadanía, desmontar mitos frecuentes y mejorar la comprensión pública de esta enfermedad neurológica.

El programa ha incluido una primera parte titulada“Arte y epilepsia: el arte desarrollado por una persona con epilepsia grave”, a cargo del doctor Pablo Quiroga Subirana y Milagros Fuentes Ramos, mostrando cómo la creación artística puede convertirse en vía de expresión y superación.

A continuación, el empleo ha centrado la atención, con la ponencia titulada“Epilepsia y vida laboral: un reto de inclusión y concienciación”, a cargo de Laura Taylor Zapata centrada en los desafíos y oportunidades en el ámbito profesional.

Seguidamente, se ha proyectado un documental en el marco de la intervención titulada“La epilepsia en el cine: aciertos, errores y su influencia en el estigma”, a cargo del doctor Jesús Olivares Romero, para después dar paso a un turno de preguntas.

La jornada, de entrada libre hasta completar aforo, ha contado además con la colaboración de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, la Asociación de Epilepsia Huellas Moradas y la Asociación Española de Afectados por Epilepsia Grave.

Con esta iniciativa, los organizadores persiguen avanzar hacia una sociedad mejor informada, más inclusiva y libre de estigmas, donde la epilepsia deje de ser un tabú y se entienda desde la empatía, el conocimiento y el respeto.