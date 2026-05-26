El Ayuntamiento y El Club de Malasmadres ampliarán la campaña contra la violencia de género a toda España

Últimas invitaciones para la grabación del pódcast, el jueves en el Auditorio, que continuará con una campaña en redes sociales, enmarcada en el Pacto de Estado del Ministerio de Igualdad

La colaboración del Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería con el Club de Malasmadres no se circunscribe sólo a la grabación de su popular pódcast en el Auditorio el próximo jueves, 28 de mayo, a las 19:00 h., sino que continuará con una potente campaña digital hasta el 30 de junio, con redes sociales, plataforma de podcasts y newsletter.

El eje central de la campaña municipal de sensibilización será ‘El Pódcast del Club de Malasmadres’ el próximo jueves, 28 de mayo, a las 19:00 horas, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. Bajo el lema ‘Educar en sexualidad es educar contra la violencia de género’, el encuentro reunirá a la fundadora del Club de Malasmadres, la mediática Laura Baena, junto a la educadora social y especialista en violencia de género Marina Marroquí y la actriz y directora de cine María Bestar, proyectándose su cortometraje ‘No estás sola’. Aún quedan las últimas invitaciones disponibles, que se pueden solicitar en: https://yonorenuncio.com/podcast-almeria.

La iniciativa forma parte de la programación municipal desarrollada en el marco de los fondos destinados a las Entidades Locales del Pacto de Estado contra la Violencia de Género-Secretaría de Estado de Igualdad 2025-2026, reforzando así el compromiso institucional del Ayuntamiento de Almería con la sensibilización y la prevención de la violencia contra la mujer.

La campaña de sensibilización contra la violencia de género se desarrolla junto a la Asociación ‘Yo no renuncio’ con tres fases, desde el 18 de mayo hasta el 30 de junio de 2026. Antes del evento se harán publicaciones en redes sociales para convocar en las que se preguntará e interactuará con la comunidad de Malasmadres para extraer información cualitativa de cara al acto y grabación del podcast. Se utilizarán herramientas como los stories para las encuestas, publicaciones en las RRSS, etc.

Durante el evento habrá un monólogo inicial no grabado, exclusivo para las personas asistentes y, después, la grabación de un pódcast con público que quedará subido en los canales del Podcast del Club de Malasmadres.

Después del evento, se extenderá la campaña en el ámbito nacional con el contenido grabado a través de todos los canales del Club de Malasmadres y de la Asociación Yo No Renuncio: redes sociales, newsletter, plataformas de podcast, y también en el mobiliario urbano de información municipal.